«Химик-Арсенал» - «Калуга»

На стадионе «Химик» состоится 16-я игра профессиональной футбольной лиги -2019/20. За победу сразятся новомоский футбольный клуб «Химик-Арсенал» и команда «Калуга» из г. Калуги.

Вход по пригласительным, которые выдаются перед игрой.