«Химик-Арсенал» - «Калуга»
На стадионе «Химик» состоится 16-я игра профессиональной футбольной лиги -2019/20. За победу сразятся новомоский футбольный клуб «Химик-Арсенал» и команда «Калуга» из г. Калуги.
Вход по пригласительным, которые выдаются перед игрой.
Где и когда?
Новомосковск, ул. Садовского, 52
2 ноября 2019, суббота
14:00
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1400 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
29 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽