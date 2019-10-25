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«Химик-Арсенал» - «Калуга»

«Химик-Арсенал» - «Калуга»

На стадионе «Химик» состоится 16-я игра профессиональной футбольной лиги -2019/20. За победу сразятся новомоский футбольный клуб «Химик-Арсенал» и команда «Калуга» из г. Калуги.

Вход по пригласительным, которые выдаются перед игрой.

 

Где и когда?
Химик, стадион
Новомосковск, ул. Садовского, 52
2 ноября 2019, суббота
14:00
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