Пошла жара! Болельщики «Арсенала» против Сторожука, Сторожук против болельщиков

Фото Артема Жильцова.

«Арсенал» — «Ротор» — 1:1 (1:1).

Голы: Сафронов (7) — 0:1, Ткачёв (18) — 1:1.

«Арсенал»: Цулая, Бердников, Ботака, Большаков, Попов, Раздорских (Лёвин, 59), Аванесян, Цараев (Брнович, 74), Липовой, Ткачёв (Богданец, 81), Калмыков (Джуранович, 46).

«Ротор»: Чагров, Прищепа, Плиев, Семёнов, Таликин (Шумских, 62), Макаров (Шильников, 73), Болотов (Соколов, 83), Мальцев (Завезён, 73), Сафронов, Плотников, Турищев (Кухарчук, 62).

Предупреждены: Раздорских — Прищепа, Сафронов, Болотов.

Удалён: Сафронов (48, 2 ж. к., неспортивное поведение).

Судья — Владимир Фалов (Москва).

27 апреля. Тула. Центральный стадион.

После всех безумных интервью, которые надавал главный тренер Александр Сторожук за минувшую неделю, — о том, как его угрозами выживают из «Арсенала» и что для Тулы подобные криминальные методы — обычное дело, о предвзятости ополчившихся на него болельщиков и как ему, сердечному, каждые полгода приходится пересобирать команду, — не могло не вспыхнуть.

Александр Сторожук, как, вероятно, и хотел, сумел привлечь к себе внимание, но не рассчитал эффекта. Все, кто имеет отношение к «Арсеналу», просто негодовали.

«Сектор Север» и «Могучий Восток» на этот матч объединились и сели вместе, чтобы было громче. С первых минут они завели: «У-би-рай-ся из нашего клуба!»

Тот, к кому всё это было обращено, вопреки обыкновению, тихо сидел на краю тренерской скамейки и за все девяносто минут даже ни разу с нее не поднялся. То, что неслось с противоположной трибуны, наверняка слышал, не мог не слышать. Однако на послематчевой пресс-конференции ни разу об этом не обмолвился — вероятно, оставил комментарии для московских журналистов.

Правда, маленькая группа поддержки на западной трибуне у него была. Здесь кто-то растянул плакат «С деньгами может каждый. Любовь к футболу не продается. Сан Саныч — наш тренер». Судя по сумбурности и косноязычию текста, можно предположить, что он делался под диктовку того же человека, кто причастен к феерическому интервью.

Как это нет денег при двенадцати новичках? Кто пытался купить любовь к футболу у Александра Сторожука и во сколько ее оценили? Может, стоило поторговаться?

Не говоря уже про то, что плакат «Сан Саныч — наш тренер» почему-то держали преимущественно женщины, да еще и в VIP-секторе.

Всё в этом плакате было так же несуразно, каким несуразным получился уходящий сезон. Если его авторы хотели сделать вид, будто это мнение болельщиков, а не жен футболистов, могли бы приличия ради попросить их перейти на обычные сектора. Стадион все равно пустой.

А главное, этот плакат никто из адресатов, до которых он должен был достучаться, не видел. Сторожук сидел к нему спиной, посетители VIP-секторов смотрели на поле, а не вбок, телевидение же вело репортаж с видом на восточную трибуну. Что думают по поводу написанного болельщики, даже если бы с такого расстояния они смогли разобрать текст, очевидно по их речевкам. В итоге пиар оказался пшиком.

На послематчевой пресс-конференции попробовали прояснить отношение тренера ко всему происходящему. В итоге получился такой красноречивый диалог.

— Почему, если угрозы поступают уже в течение месяца, вы обратились за помощью не в полицию, а в телеграм-канал?

Пауза. Потом:

— Надо спрашивать по игре. Есть другие вопросы?

— Разве это не по игре? Ведь эти слова были произнесены за два дня до матча.

— (Вполголоса, тихо) Есть моменты, которые я не могу сейчас разглашать.

— Но ведь вы видите обстановку. Все болельщики настроены против вас. Что вас в такой ситуации держит на посту главного тренера?

— А смысл отвечать?..

— Смысл, например, в том, что, по мнению болельщиков, вы не уходите сами, потому что в случае разрыва контракта по инициативе клуба рассчитываете получить неустойку.

Молчание. Ответа нет. Надо спрашивать по игре.

Получается, что ни на один вопрос по поводу уже сказанных на всю Россию слов, очерняющих имидж клуба, имидж города у тренера ответов нет. Или он вдруг понял, что иногда молчание все-таки золото.

Все эти вопросы из видеоверсии пресс-конференции официальных ресурсов «Арсенала» вырезаны. Хорошо хоть диктофоны по-прежнему всё исправно пишут и сохраняют.

Правда, за все случившееся Александру Сторожуку надо сказать и спасибо. Ведь эта ситуация высветила, что клубу давно пора структурировать свою работу. Так, чтобы подобная вольница, какая была у Сторожука, больше не случалась. Главному тренеру надо не только доверять, но и иметь с него спрос. Конечно, за прошлый сезон Александр Сторожук заслужил кредит доверия.

Даже когда осенью команда начала кувыркаться, этот кредит доверия по отношению к нему не мог полностью исчерпаться.

Но когда в межсезонье расстаются с одной группой игроков и берут другую футбольную команду с запасными, а толку ноль, да еще обильно сдабривают это неадекватными интервью на сторону, надо уметь отвечать.

Итог же всему — разговоры о том, что спорт в Тульской области никому не нужен, «Арсенал» намеренно банкротят и вообще он брошен на произвол судьбы. Никто даже не видит, что «Арсенал» в межсезонье заявил еще одну молодежную команду в чемпионат России, рассчитывая иметь от нее отдачу в ближайшем будущем. Что строят на стадионе еще одно тренировочное футбольное поле с трибунами, потому что того, что есть, уже давно мало.

Не видят, потому что уже год, а то и больше бесконечно только и слышим: «Нет денег, нет денег, нет денег, десятый бюджет, нет денег». Вообще-то с десятым бюджетом Дмитрий Аленичев в свое время вышел с «Арсеналом» в Премьер-лигу. Ну, может, не с десятым, с седьмым. Так и у Сторожука он тоже далеко не десятый. Четырех игроков национальных сборных ему же не на день рождения подарили.

Клубу нужно не расставание с главным тренером, это само собой разумеется — после всего случившегося никто не поймет, если Александр Сторожук останется у руля «Арсенала». Нужен ребрендинг всей работы. Если что-то хорошее происходит, надо уметь вовремя доносить это до общественности. А то ведь почти не припомнить общения генерального директора Гриньковского с прессой. Про главного тренера и говорить нечего — он предпочитает высказывать свои умные мысли только на стороне.

Да, и о футболе.

Все происходящее, по-видимому, повлияло и на игроков. Без давления, без криков, понимая, что не установки и результат этим вечером главное, «Арсенал» провел живенький матч, играл раскрепощенно. На гол волгоградцев в начале игры ответил своим забитым мячом и был не раз близок к тому, чтобы забить победный. Мог, правда, и пропустить, но Цулая был надежен. Сергей Ткачев чуть ли не впервые в сезоне провел почти полный матч и был настоящим лидером команды. Однако больше, чем на ничью, у сегодняшнего «Арсенала» даже в большинстве не хватает фарта.

Игра все равно рано или поздно забудется, счет забудется. Останется только это: «У-хо-ди!» А он не устал, поэтому не ушел.