В Тульском областном центре молодежи пройдет легендарный чемпионат красоты человеческого тела «МИСТЕР и МИСС Тула». На соревнованиях соберутся самые атлетичные спортсмены Тулы и области.

Мужчины выступят в категориях бодибилдинг, пляжный бодибилдинг и впервые в категории классик физик. Женщины выступят в номинациях бодифитнес и фитнес-бикини.

В фойе будет работать выставка спортивных товаров и услуг.

Открытый Чемпионат Тульской области по бодибилдингу «Мистер и Мисс Тула» проводится ежегодно в нашем городе.