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Мистер и Мисс Тула

Мистер и Мисс Тула

В Тульском областном центре молодежи пройдет легендарный чемпионат красоты человеческого тела «МИСТЕР и МИСС Тула». На соревнованиях соберутся самые атлетичные спортсмены Тулы и области.

Мужчины выступят в категориях бодибилдинг, пляжный бодибилдинг и впервые в категории классик физик. Женщины выступят в номинациях бодифитнес и фитнес-бикини.

В фойе будет работать выставка спортивных товаров и услуг.

Открытый Чемпионат Тульской области по бодибилдингу «Мистер и Мисс Тула» проводится ежегодно в нашем городе.

Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
2 ноября 2019, суббота
12:00
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Касса
Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
Купить билет
24 ноября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
Звёзды дискотек 90-х
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20 ноября, среда 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Театр кошек Юрия Куклачева
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17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
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15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
АнимациЯ
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29 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Ангелы на крыше
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13 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2300 ₽
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