Мистер и Мисс Тула
В Тульском областном центре молодежи пройдет легендарный чемпионат красоты человеческого тела «МИСТЕР и МИСС Тула». На соревнованиях соберутся самые атлетичные спортсмены Тулы и области.
Мужчины выступят в категориях бодибилдинг, пляжный бодибилдинг и впервые в категории классик физик. Женщины выступят в номинациях бодифитнес и фитнес-бикини.
В фойе будет работать выставка спортивных товаров и услуг.
Открытый Чемпионат Тульской области по бодибилдингу «Мистер и Мисс Тула» проводится ежегодно в нашем городе.
Где и когда?
Тула, улица Демонстрации, 134
2 ноября 2019, суббота
12:00
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1400 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
29 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽