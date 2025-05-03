«Не пытайтесь повторить это дома!»: фоторепортаж с шоу каскадеров в Туле

Фото Катерины Беловой.

Горящие мотогонщики, бесстрашные акробаты, лобовое столкновение «легковушек» и монстр-трака — все это Myslo заснял в первый день шоу «Русский Форсаж».

Зрители — от мала до велика — начали занимать места на трибунах задолго до старта представления. Несмотря на неласковый май и холодный ветер, совсем скоро свободных сидений просто не осталось.

Скрасить ожидание можно двумя способами: для любителей острых ощущений работает дрифт-такси, а остальные наблюдают за «разминкой» каскадеров. Оказывается, пятое колесо «телеге» не помеха!

Музыка сменяется торжественным гимном, и в центр площадки выходят три фигуры в готических плащах, гоглах и котелках. Подняв перчатки-огнеметы, они запускают в небо несколько фонтанов пламени. Жар от них чувствуется на расстоянии нескольких метров!

Повинуясь воле бесстрашных шоуменов, тучи расступаются, заливая парковку солнечным светом.

К голодной до зрелищ публике, как на торжественной колеснице, выезжает сам Мастер Панин — отец-основатель шоу каскадеров. За плечами Игоря Николаевича 36 лет трюкового стажа, десятки фильмов, телешоу и передач, в которых он выступал режиссером-постановщиком (среди наиболее популярных — «Авария — дочь мента», «ДМБ», «Улицы разбитых фонарей», «Дальнобойщики»).

Myslo поговорил с Мастером Паниным и узнал, как спортсмены попадают на шоу и сколько пиротехники сжигается за три часа представления.

— Наше шоу каскадеров появилось в нулевых, — вспоминает Игорь Николаевич. — Раз в четыре года мы проводим чемпионат мира среди каскадеров «Прометей». Самые виртуозные спортсмены попадают в команду шоу.

Новый формат — выступление длиной в несколько дней — мы стали практиковать примерно пять лет назад. В Тулу мы привозим шоу регулярно. Да, несколько раз его приходилось отменять по независящим от нас причинам — в целях безопасности. Зато сегодня мы зажжем!

Сейчас наш автопарк насчитывает 20 автомобилей и специально подготовленной техники. На каждом шоу мы сжигаем более полутонны газа, 50 килограмм специального порошка для безопасных и эффектных взрывов, а также устанавливаем несколько пиротехнических машин. Русский дух в огне не горит!

За Мастером на арену выезжают мото- и квадроцикл. Правда, вопреки своим названиям, ездить они будут на одном и двух колесах соответственно.

Здесь мотоциклы не только ездят, но и летают. Их пилот — Алексей Таташвили — трехкратный победитель «Прометея», заслуженный мастер спорта СССР, чемпион по мотоспорту и самый популярный исполнитель мототрюков в российском кино. Он без труда «перепрыгивает» на железном коне один, два, три автомобиля!

Следующая часть программы — автородео. Проехать несколько кругов по арене, балансируя на двух колесах? Отжаться верхом на таком авто? Протиснуться между живым коридором? Для каскадеров «Русского Форсажа» это не проблема!

Даже махина весом в пару тонн — на этот раз безо всякой страховки — встала «на дыбы» как миленькая.

Огнедышащий дракон, неприступная башня, бесстрашный принц — классические элементы сказки. Их шоу преподнесло в экстремальном исполнении.

Дракон — он же Олег «Танкист» — поджигает деревянную этажерку, на вершине которой стоит принц Пабло. Прямо в нее на полной скорости влетает «шаха» — и каскадер, крутанув в воздухе эффектное сальто, приземляется на разгоряченный асфальт с грацией кошки.

Следующий трюк — двойной дрифт без водителей. Да, так тоже можно! Визг шин, летящая из-под колес резина и дым — все это нисколько не пугает водителей. Каскадеры выходят из машин, будто те спокойно стоят на месте, и приветливо машут тулякам.

Наконец, в самый центр арены выезжают две яркие машины. Настала очередь для одного из самых опасных трюков в программе шоу: лобового столкновения монстр-трака и пары «легковушек».

Внутрь разукрашенных тачек садится команда каскадеров — в том числе сам Мастер Панин и его семилетний сын Лука — самый юный участник шоу.

Раз, два, три… Пятитонный «бигфут» срывается с места и проезжает прямо по крышам машин!

Публика затаила дыхание. Спустя пару секунд из помятых «легковушек» показались все шесть безумцев — целые и невредимые! Зрители встречают баловней судьбы громкими овациями.

Сальто с горящей этажерки, горящая танцовщица Эля и реальный Призрачный гонщик — все это смотрите в видео от Myslo!