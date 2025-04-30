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Тульским медикам передали 40 новых автомобилей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульским медикам передали 40 новых автомобилей

Транспортные средства будут использовать для доставки пациентов в медучреждения, медработников — на дом к пациентам.

30 апреля губернатор Дмитрий Миляев передал новые автомобили для 15 медучреждений региона. Глава региона подчеркнул, что системе здравоохранения в регионе сейчас уделяется большое внимание.

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— Первичное звено здравоохранения — самое востребованное и близкое к людям. Мы ремонтируем поликлиники и стационары, закупаем современное высокотехнологичное оборудование. Делаем все для того, чтобы врачам было удобнее работать, — сказал Дмитрий Миляев.

С 2022 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а теперь — по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» ведется системная работа по обновлению автопарка медучреждений. В этом году для нужд первичного звена приобретено 40 машин.

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Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин сообщил, что поступившие автомобили будут использоваться для доставки пациентов в медучреждения, медработников — на дом к пациентам, а также для перевозки биологических материалов на исследования и доставки лекарств жителям отдаленных районов.

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В 2025 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения планируется капитально отремонтировать 41 медучреждение, установить 21 модульную конструкцию, закупить 68 единиц медицинского оборудования.

Дмитрий Миляев поручил Сергею Мухину держать на контроле сроки ремонта учреждений.

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