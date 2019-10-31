Halloween в Concert Hall

В Concert Hall отпразднуют Хэллоуин в лучших клубных традициях.

На одну ночь танцпол превратится в место ужаса и страха!

Через два часа после начала к вам обязательно придут зомби, монстры и прочая нечисть! В программе — веселье до утра, самая костюмированная публика, море музыки, напитков и призов!



Специальный гость и ведущий всего вечера — легендарный MC Vitalik MadStyle из культового перербургского заведения NEBAR. За музыку на танцполе ответственные DJ Tiapchev, DJ Solov’ev.



Каждый гость получит на входе кровавый welcome drink. А еще состоится розыгрыш среди гостей в тематических костюмах. Главный приз — IPHONE XR.



Стоимость: 300 р., в костюмах вход свободный, бронь столов по тел. +7 (910)700−35−55