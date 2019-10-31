Halloween в Concert Hall
В Concert Hall отпразднуют Хэллоуин в лучших клубных традициях.
На одну ночь танцпол превратится в место ужаса и страха!
Через два часа после начала к вам обязательно придут зомби, монстры и прочая нечисть! В программе — веселье до утра, самая костюмированная публика, море музыки, напитков и призов!
Специальный гость и ведущий всего вечера — легендарный MC Vitalik MadStyle из культового перербургского заведения NEBAR. За музыку на танцполе ответственные DJ Tiapchev, DJ Solov’ev.
Каждый гость получит на входе кровавый welcome drink. А еще состоится розыгрыш среди гостей в тематических костюмах. Главный приз — IPHONE XR.
Стоимость: 300 р., в костюмах вход свободный, бронь столов по тел. +7 (910)700−35−55
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
2 ноября 2019, суббота
20:00
24 ноября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 400 ₽
1 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
9 ноября, суббота 15:00
₽ Билеты: 300 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽