Всешкольный Halloween

В клубе Backstage пройдет хэллоуин-вечеринка, объединяющая всех подростков Тулы под одной крышей.

В программе:

музыка от питерского и московского диджея

Интерактивные зоны с необычными испытаниями в обмен на приз и зона знакомств с разноцветными браслетами, каждый цвет показывает насколько ты открыт к новым знакомствам.

ЧУИТС TIME - любимое время для фанатов Gone.Fludd, успевай ловить чупа-чупсы и швепсы, летящие со сцены.

20 минут треков популярных артистов «Хлеб», «Пошлая Молли», «Дети», Little Big и слэм.

Стоимость: 400−800 р.