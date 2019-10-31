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Всешкольный Halloween

Всешкольный Halloween

В клубе Backstage пройдет хэллоуин-вечеринка, объединяющая всех подростков Тулы под одной крышей.

В программе:

  • музыка от питерского и московского диджея
  • Интерактивные зоны с необычными испытаниями в обмен на приз и зона знакомств с разноцветными браслетами, каждый цвет показывает насколько ты открыт к новым знакомствам.
  • ЧУИТС TIME - любимое время для фанатов Gone.Fludd, успевай ловить чупа-чупсы и швепсы, летящие со сцены.
  • 20 минут треков популярных артистов «Хлеб», «Пошлая Молли», «Дети», Little Big и слэм.

Стоимость: 400−800 р.

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
3 ноября 2019, воскресенье
16:00
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Касса
Leo Abrahams
Купить билет
14 ноября, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 800 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Театр кошек Юрия Куклачева
Купить билет
17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Трофим
Купить билет
5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Тараканы!
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23 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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9 ноября, суббота 15:00
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 ₽  Билеты: 300 ₽
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