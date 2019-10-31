Всешкольный Halloween
В клубе Backstage пройдет хэллоуин-вечеринка, объединяющая всех подростков Тулы под одной крышей.
В программе:
- музыка от питерского и московского диджея
- Интерактивные зоны с необычными испытаниями в обмен на приз и зона знакомств с разноцветными браслетами, каждый цвет показывает насколько ты открыт к новым знакомствам.
- ЧУИТС TIME - любимое время для фанатов Gone.Fludd, успевай ловить чупа-чупсы и швепсы, летящие со сцены.
- 20 минут треков популярных артистов «Хлеб», «Пошлая Молли», «Дети», Little Big и слэм.
Стоимость: 400−800 р.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
3 ноября 2019, воскресенье
16:00
14 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1400 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
9 ноября, суббота 15:00
₽ Билеты: 300 ₽