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«Тулица» – «Локомотив»

«Тулица» – «Локомотив»

18 декабря в новом спорт-комплексе «Тула Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Локомотива» из Калининграда.

Уважаемые болельщики, обращаем ваше внимание, что для прохода на игру необходимо иметь QR-код вакцинированного или сертификат переболевшего. Также при себе вам необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

Убедительная просьба, с целью комфортного прохождения процедуры досмотра скачать и распечатать сертификат с QR-кодом и заблаговременно прибыть на спортивный объект.

Где и когда?
Тула Арена
18 декабря 2021, суббота
18:00
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Касса
Кристина Орбакайте
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Вражда
Купить билет
4 января, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2600 ₽
Mad Head / B.Y.O.B.
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29 января, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Буратино
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2 - 3 января 2022
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
Мороз в конверте
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25 - 26 декабря
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 800 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
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29 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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