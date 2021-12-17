«Тулица» – «Локомотив»
18 декабря в новом спорт-комплексе «Тула Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Локомотива» из Калининграда.
Уважаемые болельщики, обращаем ваше внимание, что для прохода на игру необходимо иметь QR-код вакцинированного или сертификат переболевшего. Также при себе вам необходимо иметь документ удостоверяющий личность.
Убедительная просьба, с целью комфортного прохождения процедуры досмотра скачать и распечатать сертификат с QR-кодом и заблаговременно прибыть на спортивный объект.
Где и когда?
18 декабря 2021, суббота
18:00
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
4 января, вторник 19:00
₽ Билеты: 2000-2600 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
2 - 3 января 2022
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
25 - 26 декабря
₽ Билеты: 800 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽