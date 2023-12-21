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Щегловская лыжня

Щегловская лыжня

24 декабря на лыжной базе «Спартак» состоится традиционная «Щегловская лыжня». В программе дистанции — от 1 до 5 км свободным стилем (старт общий по группам).

Начало соревнований в 11.00, регистрация с 10.00.

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Как сообщают организаторы, у участников будет возможность установить рекорд на дистанции и попасть в Книгу рекордов ГТО Тула.

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
24 декабря 2023, воскресенье
11:00
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