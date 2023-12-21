24 декабря на лыжной базе «Спартак» состоится традиционная «Щегловская лыжня». В программе дистанции — от 1 до 5 км свободным стилем (старт общий по группам).

Начало соревнований в 11.00, регистрация с 10.00.

Как сообщают организаторы, у участников будет возможность установить рекорд на дистанции и попасть в Книгу рекордов ГТО Тула.