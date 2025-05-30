Смертельное ДТП с «Камаро»: Дубовенко гнал по проспекту Ленина на скорости 120 км/ч

Уголовное дело в отношении туляка передано в суд. Мужчине грозит до 7 лет колонии.

В Туле 38-летний Дмитрий Дубовенко обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, 3 мая в 20.00 возле остановки общественного транспорта «Педуниверситет» 38-летний водитель Chevrolet Camaro выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota Camry. Тот, в свою очередь, столкнулся с «Ладой Гранта» и Mercedes под управлением 27-летнего водителя.

В результате аварии погибли два человека: 73-летний водитель Toyota Camry и его 68-летняя пассажирка.

Установлено, что Дубовенко превысил скорость до 120 км/ч.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.