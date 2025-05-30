  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Смертельное ДТП с «Камаро»: Дубовенко гнал по проспекту Ленина на скорости 120 км/ч - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Смертельное ДТП с «Камаро»: Дубовенко гнал по проспекту Ленина на скорости 120 км/ч

Смертельное ДТП с «Камаро»: Дубовенко гнал по проспекту Ленина на скорости 120 км/ч

Уголовное дело в отношении туляка передано в суд. Мужчине грозит до 7 лет колонии.

В Туле 38-летний Дмитрий Дубовенко обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, 3 мая в 20.00 возле остановки общественного транспорта «Педуниверситет» 38-летний водитель Chevrolet Camaro выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota Camry. Тот, в свою очередь, столкнулся с «Ладой Гранта» и Mercedes под управлением 27-летнего водителя. 

В результате аварии погибли два человека: 73-летний водитель Toyota Camry и его 68-летняя пассажирка. 

Установлено, что Дубовенко превысил скорость до 120 км/ч.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.

Сюжет: ДТП с «Камаро»
Кто был в машине с Дубовенко и раскаивается ли политик: ДТП с «Камаро» обсудили в ток-шоу у Малахова
Дежурная часть
Кто был в машине с Дубовенко и раскаивается ли политик: ДТП с «Камаро» обсудили в ток-шоу у Малахова
27 мая, в 13:45, 83 8110 1
Дмитрий Дубовенко, устроивший смертельную аварию с «Камаро», уже успел выписаться из больницы
Дежурная часть
Дмитрий Дубовенко, устроивший смертельную аварию с «Камаро», уже успел выписаться из больницы
16 мая, в 15:52, 53 6024 -7
Что не так в деле о ДТП с «Камаро» и рассказе политика Дубовенко
Дежурная часть
Что не так в деле о ДТП с «Камаро» и рассказе политика Дубовенко
10 мая, в 11:01, 128 21906 22
«Я не устраивал гонки с «Мерседесом»: виновник смертельной аварии ответил на неудобные вопросы Myslo
Дежурная часть
«Я не устраивал гонки с «Мерседесом»: виновник смертельной аварии ответил на неудобные вопросы Myslo
8 мая, в 14:02, 158 19456 0

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 15:01 +6
Другие статьи по темам
Прочее
аварияДТПсмертельное ДТПДмитрий ДубовенкоТуладежурная частьпрокуратура

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Земле больше суток бушует магнитная буря
На Земле больше суток бушует магнитная буря
Более пяти тысяч тульских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку
Более пяти тысяч тульских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.