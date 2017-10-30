Ночь искусств в кремле

Экскурсионное обслуживание и посещение мероприятий в «Ночь искусств» — платно, вход в музеи — бесплатно (включает посещение постоянных экспозиций и временных выставок)! Время проведения акции — с 18.00 до 23.00.

Тульский кремль приглашает вас на пешеходную экскурсию по центру города «История в лицах», виртуальную экскурсию-квест «Революция. 1917 — 2017», авторскую экскурсию «Тульский кремль. В сумраке».

На мероприятия необходима предварительная запись по телефону 77−49−34.