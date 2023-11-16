19 ноября в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится литературно-музыкальный вечер «„Анна Каренина“. Страницы романа». Событие приурочено ко дню памяти Льва Толстого. 113 лет назад, 20 ноября 1910 года, писатель ушел из жизни.

Прозвучат избранные «левинские» главы из романа «Анна Каренина» — их прочтет народный артист России Валерий Баринов. Московская пианистка Василиса Белова сыграет фортепианную пьесу П. И. Чайковского. Ведущей вечера станет музыковед, автор цикла «Музыка в доме Толстых» Ольга Белова.

— Специально для этого цикла и была подготовлена программа «„Анна Каренина“. Страницы романа», «ядром» которой стали главы, передающие события из жизни, мысли и чувства Константина Левина. Этого персонажа можно назвать «альтер-эго» Толстого. Рассказывая его историю, Лев Николаевич поделился с читателями деталями собственной биографии. «Услышать» размышления писателя и его героя можно благодаря замечательному актеру Валерию Баринову, — рассказали в пресс-службе музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Продолжительность — 1 ч 40 мин. Мероприятие пройдет без антракта. Подробную информацию можно узнать сайте музея.