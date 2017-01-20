Встреча с режиссёром: Василий Сигарев и Борис Хлебников

Встреча с режиссером Василием Сигаревым и показ его новогодней комедии «Страна ОЗ». После фильма режиссер, а также исполнительница главной роли актриса Яна Троянова ответят на вопросы зрителей.

Премьера фильма состоялась в июне 2015 года в рамках конкурсной программы 26-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», на котором картина получила Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий», а также Приз Гильдии киноведов и кинокритиков «Слон». В широкий прокат фильм вышел в декабре 2015 года.

В «Стране ОЗ» Василий Сигарев удивительно точно передал настроение новогодних праздников в России: это совершенно магическое время, когда мир сходит с ума и может произойти что угодно и все это будет нормально. Автор переворачивает действительность, утрирует ее, и превращает традиционную новогоднюю комедию из бездумного развлечения в поле для интеллектуальных размышлений, пускай иногда и не самых веселых. А за этой волшебной страной ОЗ, в которую, подобно героине старой сказки уносит девушку Лену, просматривается страна «ноль-три» — по этому номеру для всех ее жителей давно пора вызвать помощь.

В этот же день в 17.30 зрители увидят фильм Бориса Хлебникова «Сумасшедшая помощь».

По сюжету фильма добрый, веселый, ленивый Евгений, снаряженный в дорогу тетей, приезжает в Москву из белорусской деревни на заработки… Криминальное происшествие неожиданно разлучает его с товарищами и оставляет одного без денег и документов. Бездомного провинциала приютил незнакомый москвич. Хозяин покоряет Евгения простотой и благородством, а главное — увлекает его пафосом борьбы с повседневным злом сегодняшнего мегаполиса. Стремление помочь людям оборачивается для главных героев серией непредсказуемых веселых приключений. В то же время герои замечают странную закономерность: похоже, все зло в их районе исходит от единственного человека — ненавидящего свою работу участкового милиционера…

Вход по билетам. Стоимость билетов — 300 рублей. Билеты можно приобрести:

Галерея «Ясная Поляна», тел.: +7 (4872) 47-35-80

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справка

Василий Сигарев — российский кинорежиссёр, сценарист и драматург. Лауреат премий «Дебют», «Антибукер», «Эврика», «Новый стиль». Окончил Екатеринбургский театральный институт по специальности «драматургия». В 2009 снял фильм «Волчок», который стал участником программы Первого канала «Закрытый показ». В 2012 на Роттердамском кинофестивале состоялась мировая премьера второго фильма «Жить». Картина была благосклонна встречена публикой и критиками.