Весёлые завитки
В холодный февральский выходной мы приглашаем в Тульский областной краеведческий музей всех желающих поработать с теплым материалом — фетром.
Из разноцветных фетровых завитков мы изготовим оригинальную подставку под чашку согревающего ароматного чая. Процесс изготовления подставки может стать увлекательным как для детей, так и для родителей. Яркое рукотворное изделие будет радовать глаз и может стать приятным подарком для близких.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 68
Тел.: 8 (4872) 30-46-71, 30-79-75
18 февраля 2017, суббота
15:00