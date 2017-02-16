Весёлые завитки

В холодный февральский выходной мы приглашаем в Тульский областной краеведческий музей всех желающих поработать с теплым материалом — фетром.

Из разноцветных фетровых завитков мы изготовим оригинальную подставку под чашку согревающего ароматного чая. Процесс изготовления подставки может стать увлекательным как для детей, так и для родителей. Яркое рукотворное изделие будет радовать глаз и может стать приятным подарком для близких.