Министерство неджентльменских дел

Премьера: 13.05.2024

Режиссер: Гай Ричи

Актеры: Алан Ритчсон, Генри Кэвилл, Хиро Файнс-Тиффин, Эйса Гонсалес, Кэри Элвес, Фредди Фокс, Алекс Петтифер, Генри Голдинг, Бабс Олусанмокун, Тиль Швайгер

Жанр: Боевик, Драматический, Военный

Продолжительноcть: 120 минут

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 6.80

Они — лучшие из лучших. Отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на дерзкую миссию против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они ее будут совершенно не по-джентльменски.