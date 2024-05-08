Министерство неджентльменских дел
Премьера:
13.05.2024
Режиссер:
Гай Ричи
Актеры:
Алан Ритчсон, Генри Кэвилл, Хиро Файнс-Тиффин, Эйса Гонсалес, Кэри Элвес, Фредди Фокс, Алекс Петтифер, Генри Голдинг, Бабс Олусанмокун, Тиль Швайгер
Жанр:
Боевик, Драматический, Военный
Продолжительноcть:
120 минут
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
6.80
Они — лучшие из лучших. Отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на дерзкую миссию против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они ее будут совершенно не по-джентльменски.
15 - 21 августа
25 августа, воскресенье 00:00