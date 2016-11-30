афиша
афиша
Регистрация
Мастерская народной куклы: Спиридон-Солнцеворот

Мастерская народной куклы: Спиридон-Солнцеворот

В декабре Мастерская народной куклы Тульского областного художественного музея приглашает на занятия. В этом месяце посетители смогут познакомиться с историей и технологией изготовления ещё четырех кукол.

В преддверии Нового года мы предлагаем мастер-класс, на котором будем делать куклу Спиридон — Солнцеворот. Такую куклу делали 22 декабря, в день зимнего солнцестояния. В народе говорили, что поворотом колеса Спиридон поворачивает солнце к лету, а жизнь к лучшему! Поэтому куклу Спиридона делали еще в трудные периоды жизни, когда были необходимы перемены к лучшему. Делали кукол из ткани или из лыка, к рукам привязывали «колесо» — небольшой круг, обмотанный нитками солнечных оттенков. Иногда в центре круга нити переплетались, имитируя солнечные лучи. В современной культуре Солнцеворота воспринимают как покровителя водителей.

Стоимость участия (1 занятие): взрослые — 250 Р, дети — 120 Р.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
Тульский областной художественный музей
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
23 декабря 2016, пятница
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика