Мастерская народной куклы: Спиридон-Солнцеворот

В декабре Мастерская народной куклы Тульского областного художественного музея приглашает на занятия. В этом месяце посетители смогут познакомиться с историей и технологией изготовления ещё четырех кукол.

В преддверии Нового года мы предлагаем мастер-класс, на котором будем делать куклу Спиридон — Солнцеворот. Такую куклу делали 22 декабря, в день зимнего солнцестояния. В народе говорили, что поворотом колеса Спиридон поворачивает солнце к лету, а жизнь к лучшему! Поэтому куклу Спиридона делали еще в трудные периоды жизни, когда были необходимы перемены к лучшему. Делали кукол из ткани или из лыка, к рукам привязывали «колесо» — небольшой круг, обмотанный нитками солнечных оттенков. Иногда в центре круга нити переплетались, имитируя солнечные лучи. В современной культуре Солнцеворота воспринимают как покровителя водителей.

Стоимость участия (1 занятие): взрослые — 250 Р, дети — 120 Р.