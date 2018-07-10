Мастер-класс по живописи «мечты о море»

Море с давних времен восхищало и впечатляло человека, становясь источником вдохновения для поэтов, музыкантов и, конечно же, художников! Известный русский маринист Иван Константинович Айвазовский за свою долгую жизнь подарил миру несколько тысяч морских пейзажей. Особенно любил живописец бурное море. Примечательно, что Айвазовский никогда не писал с натуры, а создавать поразительно реалистичные работы ему позволяла феноменальная память.



Музей П. Н. Крылова приглашает на мастер-класс взрослых и детей, которые хотели бы украсить свой дом чарующими маринами. Под руководством музейного художника-педагога участники занятия легко создадут свой шедевр на морскую тему.



Стоимость участия: взрослые — 300 р., дети — 150 р.