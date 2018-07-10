Мастер-класс по живописи «мечты о море»
Море с давних времен восхищало и впечатляло человека, становясь источником вдохновения для поэтов, музыкантов и, конечно же, художников! Известный русский маринист Иван Константинович Айвазовский за свою долгую жизнь подарил миру несколько тысяч морских пейзажей. Особенно любил живописец бурное море. Примечательно, что Айвазовский никогда не писал с натуры, а создавать поразительно реалистичные работы ему позволяла феноменальная память.
Музей
Стоимость участия: взрослые — 300 р., дети — 150 р.
Где и когда?
Тула, улица Кутузова, 10
14 июля 2018, суббота
13:30