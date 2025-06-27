27 июня: революционный робот для уборки и работа для любителей природы

Доброе утро! Врываемся в последний рабочий день и не забываем читать самые хорошие новости. Поехали!

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В мире технологий появился первый в своем роде робот, способный полностью взять на себя обязанности по уборке в вашем доме или квартире. Этот инновационный помощник, получивший имя Loki, обещает сделать жизнь своих владельцев намного проще и комфортнее.

Loki не просто обычный робот-пылесос. Он обладает множеством функций, которые позволяют ему выполнять широкий спектр задач по поддержанию чистоты. Уборка полов, влажная уборка, чистка туалета и ванной, работа с посудомоечной машиной и вынос мусора — это лишь некоторые из его возможностей.

Что действительно впечатляет, так это то, что Loki работает совершенно автономно. Он самостоятельно выбирает необходимые чистящие средства, меняет щетки и губки в зависимости от типа поверхности и уровня загрязнения. Более того, этот умный робот способен адаптироваться к различным условиям и обстановке в вашем доме, обеспечивая качественную уборку в любое время суток — будь то день или ночь.

Сегодня слушаем Avril Lavigne - Girlfriend.

Национальный природный заповедник Шэньнунцзя в провинции Хубэй объявил о наборе сотрудников на необычную должность танцующих «дикарей». Это нововведение стало настоящей сенсацией, привлекшей внимание не только местных жителей, но и туристов.

Согласно информации, опубликованной в South China Morning Post, заповедник планирует нанять 16 человек, которые будут исполнять роль дикарей в экскурсионной зоне. Основные обязанности новых сотрудников включают ношение костюмов дикарей, патрулирование лесных массивов, исполнение танцев для туристов и взаимодействие с ними. Кроме того, сотрудники будут обязаны создавать контент для социальных сетей, снимая свою работу и делясь ею с подписчиками.

Интересно, что «дикари» должны будут общаться с туристами только с помощью мурлыканья, а также принимать и есть еду, которую им предлагают. Заповедник также предпочтет кандидатов, которые не против есть сырую пищу. Среди дополнительных требований к кандидатам указаны навыки выживания в дикой природе и «открытый» тип личности.

Слоны — величественные и умные существа, которые являются символом силы и мудрости в природе. Эти крупнейшие наземные млекопитающие известны своими характерными большими ушами, которые помогают им регулировать температуру тела, и длинными хоботами, которые служат не только для дыхания, но и для захвата пищи и воды.

Огромного настроения!