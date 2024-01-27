  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Звериный рейс - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Звериный рейс

Звериный рейс

Премьера:
08.02.2024
 
Режиссер:
Сержиу Машаду, Рене Вейю
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
84 минуты
  

Вини и Том — два невероятно веселых мышонка-музыканта, которые обожают выступать на публике. Однажды они оказываются в доме Ноя накануне всемирного потопа и узнают о ковчеге, места в котором строго ограничены. Братьям предстоит придумать хитрый план, чтобы отправиться в невероятное путешествие, полное приключений, вместе и… не утонуть. Правда, пробраться на ковчег — это лишь полдела. Смогут ли они ужиться с новыми соседями и не стать обедом для хищников?

0
Касса
Сокровища партизанского леса
4 мая - 3 февраля 2023
Майский
Объектив
19 августа - 7 февраля 2023
Люксор Тула
Из глубины
18 января - 7 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Тайна едкого дыма
27 декабря - 7 февраля 2023
Люксор Тула
Звериный рейс
3 февраля, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Воздух
18 января - 11 февраля
Люксор Тула
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.