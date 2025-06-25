Премьера: 27.06.2025

Режиссер: Вишал Фурия

Актеры: Каджол, Ронит Рой, Индранейл Сенгупта, Кхерин Шарма, Сурьясикха Дас, Джитин Гулати, Яаниа Бхарадвадж, Гопал Сингх

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 155 минут

Возрастные ограничения: 18+

Фильм «Маа» рассказывает о вечной борьбе между добром и злом, создавая леденящую кровь напряженность и захватывающую драму.