Мама
Премьера:
27.06.2025
Режиссер:
Вишал Фурия
Актеры:
Каджол, Ронит Рой, Индранейл Сенгупта, Кхерин Шарма, Сурьясикха Дас, Джитин Гулати, Яаниа Бхарадвадж, Гопал Сингх
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
155 минут
Возрастные ограничения:
18+
Фильм «Маа» рассказывает о вечной борьбе между добром и злом, создавая леденящую кровь напряженность и захватывающую драму.
Сегодня
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
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