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Открытое первенство Тульской области по пляжному регби

Открытое первенство Тульской области по пляжному регби

28 июня в Алексинском районе в Арт-кэмпе «Дикая Мята» состоится Открытое первенство Тульской области по пляжному регби среди мужских команд.

Программа соревнований:

  • 12.00 — регистрация команд;
  • 13.00 — церемония открытия;
  • 13.30 — игры в группах плей-офф;
  • 16.30 — финальные игры;
  • 17.30 — церемония награждения и закрытие.

 

Где и когда?
Деревня Бунырёво
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
28 июня 2025, суббота
13:00
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