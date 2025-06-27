Открытое первенство Тульской области по пляжному регби
28 июня в Алексинском районе в Арт-кэмпе «Дикая Мята» состоится Открытое первенство Тульской области по пляжному регби среди мужских команд.
Программа соревнований:
- 12.00 — регистрация команд;
- 13.00 — церемония открытия;
- 13.30 — игры в группах плей-офф;
- 16.30 — финальные игры;
- 17.30 — церемония награждения и закрытие.
Где и когда?
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
28 июня 2025, суббота
13:00
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