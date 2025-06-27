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День молодежи и фестиваль йоги: выходные в Туле

День молодежи и фестиваль йоги: выходные в Туле

А еще песенный праздник «Песни Бежина луга» и выставка-пристройство «Машина добра» — в нашем обзоре выходных.

День молодежи

Когда: 28 июня, суббота, 16.00.
Где: Казанская набережная.
 

День молодежи

28 июня в Туле отметят День молодежи. Основные активности развернутся на Казанской набережной. В этот же день будет дан старт новому сезону проекта «Газон». Полная афиша по ссылке.

 

Песни Бежина луга

Когда: 28 июня, суббота, 13.00.
Где: Село Тургенево Чернского района.
 

Песни Бежина луга

28 июня в селе Тургенево Чернского района состоится литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга». 

 

Открытое первенство Тульской области по пляжному регби

Когда: 28 июня, суббота, 13.00.
Где: Арт-кэмп «Дикая Мята».
 

Открытое первенство Тульской области по пляжному регби

28 июня в Алексинском районе в Арт-кэмпе «Дикая Мята» состоится Открытое первенство Тульской области по пляжному регби среди мужских команд.

 

Фестиваль йоги

Когда: 28 июня, суббота, 9.00.
Где: Центральный парк.
Для участия в некоторых занятиях нужна предварительная регистрация по тел. 8 910 585-5-585 (телефон, WhatsApp, Telegram). 
 

Фестиваль йоги

28 июня в Центральном парке пройдет ежегодный фестиваль йоги

 

Снежана Ким

Когда: 28 июня, суббота, 9.00.
Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 600 руб.
 

Снежана Ким

28 июня в кафе «Волна» в «Октаве» пройдет сольный концерт очаровательной певицы Снежаны Ким.

 

T2 СПОТ

Когда: 28 июня, суббота, 16.00.
Где: Казанская набережная.
 

T2 СПОТ

28 июня на Казанской набережной вас ждет зона T2 СПОТ – место, где соединяются спорт, музыка, кино, мастер-классы, квизы и лекции.

 

Машина добра

Когда: 29 июня, воскресенье, 12.00.
Где:  ТЦ «Сарафан» (Тула, ул. Путейская, 5).
 

Машина добра

29 июня в ТЦ «Сарафан» пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом. 

 

Тула Спортфест

Когда: 27–29 июня.
Где: Бушовский пруд.
 

Тула Спортфест

С 27 по 29 июня на Бушовском пруду пройдет «Тула Спортфест». Расписание по ссылке.

 

Открытый микрофон

Когда: 27 июня, пятница, 20.00.
Где: кафе «Суп с котом».
 

Открытый микрофон

27 июня в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».
 

а что в кино?

Батя 2. Дед

Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но тут выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски на машине Влада, семейного психолога и — по совместительству — ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители, во время развода, отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства.
 

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сегодня, в 12:06 0
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