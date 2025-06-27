День молодежи и фестиваль йоги: выходные в Туле

День молодежи
Где: Казанская набережная.
28 июня в Туле отметят День молодежи. Основные активности развернутся на Казанской набережной. В этот же день будет дан старт новому сезону проекта «Газон». Полная афиша по ссылке.
Песни Бежина луга
Где: Село Тургенево Чернского района.
28 июня в селе Тургенево Чернского района состоится литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга».
Открытое первенство Тульской области по пляжному регби
Где: Арт-кэмп «Дикая Мята».
28 июня в Алексинском районе в Арт-кэмпе «Дикая Мята» состоится Открытое первенство Тульской области по пляжному регби среди мужских команд.
Фестиваль йоги
Где: Центральный парк.
Для участия в некоторых занятиях нужна предварительная регистрация по тел. 8 910 585-5-585 (телефон, WhatsApp, Telegram).
28 июня в Центральном парке пройдет ежегодный фестиваль йоги.
Снежана Ким
Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 600 руб.
28 июня в кафе «Волна» в «Октаве» пройдет сольный концерт очаровательной певицы Снежаны Ким.
T2 СПОТ
Где: Казанская набережная.
28 июня на Казанской набережной вас ждет зона T2 СПОТ – место, где соединяются спорт, музыка, кино, мастер-классы, квизы и лекции.
Машина добра
Где: ТЦ «Сарафан» (Тула, ул. Путейская, 5).
29 июня в ТЦ «Сарафан» пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом.
Тула Спортфест
Где: Бушовский пруд.
С 27 по 29 июня на Бушовском пруду пройдет «Тула Спортфест». Расписание по ссылке.
Открытый микрофон
Где: кафе «Суп с котом».
27 июня в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».