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Лига теней

Лига теней

Премьера:
19.06.2025
 
Режиссер:
Джо Карнахан
  
Актеры:
Марк Стронг, Керри Вашингтон, Омар Си, Давайн Джой Рэндолф, Эд Куинн, Метод Мэн, Наталия Рейс, Йосон Ан, Сала Бейкер, Марвин Джонс III, Дженел Стивенс, Маршалл Кук, Джалил Камара, Барбара Саба
  
Жанр:
Боевик, Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
104 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Когда-то Кира и Дэвид были лидерами секретной организации наемников, но они нарушили одно из главных правил — они влюбились друг в друга. Отныне их ждет жизнь в подполье и воспитание сына в бегах. За их головы назначена награда, а на хвосте у них самые опасные наемники в мире. Теперь им придется вооружиться всем своим опытом, чтобы остаться в живых.

Сегодня
14:20
Иллизиум (Новомосковск)
20:10
Иллизиум (Новомосковск)
20:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Алмаз Синема
21:40
Синема Стар
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
14:20
Иллизиум (Новомосковск)
20:10
Иллизиум (Новомосковск)
20:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Алмаз Синема
21:40
Синема Стар
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 июня, суббота
21:35
Алмаз Синема
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Стар
22 июня, воскресенье
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Алмаз Синема
21:40
Синема Стар
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июня, понедельник
20:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Алмаз Синема
21:40
Синема Стар
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июня, вторник
20:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Алмаз Синема
21:40
Синема Стар
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 июня, среда
20:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35
Алмаз Синема
21:40
Синема Стар
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
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19 августа - 21 июня 2023
Люксор Тула
Кунг-фу кот
12 - 25 июня
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19 - 25 июня
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3 февраля - 21 июня 2024
Майский
Игра в кальмара: Перезагрузка
17 - 25 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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