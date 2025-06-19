Лига теней
Премьера:
19.06.2025
Режиссер:
Джо Карнахан
Актеры:
Марк Стронг, Керри Вашингтон, Омар Си, Давайн Джой Рэндолф, Эд Куинн, Метод Мэн, Наталия Рейс, Йосон Ан, Сала Бейкер, Марвин Джонс III, Дженел Стивенс, Маршалл Кук, Джалил Камара, Барбара Саба
Жанр:
Боевик, Триллер, Драматический
Продолжительноcть:
104 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Когда-то Кира и Дэвид были лидерами секретной организации наемников, но они нарушили одно из главных правил — они влюбились друг в друга. Отныне их ждет жизнь в подполье и воспитание сына в бегах. За их головы назначена награда, а на хвосте у них самые опасные наемники в мире. Теперь им придется вооружиться всем своим опытом, чтобы остаться в живых.
Сегодня
|
14:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
|Алмаз Синема
|
21:40
|Синема Стар
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
14:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
|Алмаз Синема
|
21:40
|Синема Стар
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 июня, суббота
|
21:35
|Алмаз Синема
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Синема Стар
22 июня, воскресенье
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
|Алмаз Синема
|
21:40
|Синема Стар
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июня, понедельник
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
|Алмаз Синема
|
21:40
|Синема Стар
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июня, вторник
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
|Алмаз Синема
|
21:40
|Синема Стар
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 июня, среда
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
|Алмаз Синема
|
21:40
|Синема Стар
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:20
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
23:10
|Синема Стар
|
21:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:20
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
23:10
|Синема Стар
|
21:40
21 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Синема Стар
|
21:40
22 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
23:00
00:45
|Синема Стар
|
21:40
23 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
23:10
|Синема Стар
|
21:40
24 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
23:10
|Синема Стар
|
21:40
25 июня, среда
|Алмаз Синема
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
23:10
|Синема Стар
|
21:40
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