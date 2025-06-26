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Качели

Качели

Премьера:
26.06.2025
 
Режиссер:
Павел Тимофеев
  
Актеры:
Александра Бортич, Риналь Мухаметов, Мария Фомина, Александр Алябьев, Ольга Лерман, Георгий Токаев, Надежда Игошина, Иван Фоминов, Дарья Котрелева, Ирина Апексимова, Игорь Яцко, Арина Колахметова, Тимофей Зайцев, Софья Шидловская, Михаил Хуранов, Евгений Сангаджиев, Елена Морозова, Мария Староторжская, Петр Федоров-мл., Марина Клещева, Арсений Касперович
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
82 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Трое парней случайно встречают старого друга Веню, которого не видели 8 лет. Товарищи отправляются в настоящий отрыв, и веселье заходит слишком далеко. Женам и девушкам героев придется спасать парней от проблем и последствий затянувшейся вечеринки.

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