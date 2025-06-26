Качели
Премьера:
26.06.2025
Режиссер:
Павел Тимофеев
Актеры:
Александра Бортич, Риналь Мухаметов, Мария Фомина, Александр Алябьев, Ольга Лерман, Георгий Токаев, Надежда Игошина, Иван Фоминов, Дарья Котрелева, Ирина Апексимова, Игорь Яцко, Арина Колахметова, Тимофей Зайцев, Софья Шидловская, Михаил Хуранов, Евгений Сангаджиев, Елена Морозова, Мария Староторжская, Петр Федоров-мл., Марина Клещева, Арсений Касперович
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
82 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Трое парней случайно встречают старого друга Веню, которого не видели 8 лет. Товарищи отправляются в настоящий отрыв, и веселье заходит слишком далеко. Женам и девушкам героев придется спасать парней от проблем и последствий затянувшейся вечеринки.
Сегодня
|
12:30
|Люксор Тула
|
14:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:50
|Люксор Тула
|
20:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
12:30
|Люксор Тула
|
14:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:50
|Люксор Тула
|
20:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 июня, суббота
|
13:30
|Люксор Тула
|
22:40
|Люксор Тула
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 июня, воскресенье
|
13:30
|Люксор Тула
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
|Люксор Тула
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 июня, понедельник
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 июля, вторник
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 июля, среда
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:30
20:05
|Люксор Тула
|
12:30
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
23:15
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:30
20:05
|Люксор Тула
|
12:30
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
28 июня, суббота
|Люксор Тула
|
13:30
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
00:15
29 июня, воскресенье
|Люксор Тула
|
13:30
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
23:15
30 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
23:15
1 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
23:15
2 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
23:15
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