Смерть в лифте

Премьера: 26.06.2025

Режиссер: Жереми Минуи

Актеры: Джастин Вахсбергер, Акил Уингейт, Йовель Левковски, Николя Казале, Элиза Тиллолой, Ивайло Захарьев, Калин Цаков, Калина Костова, Ален Бузиг, Франсуа-Эрик Жендрон, Николь Кальфан

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 74 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Популярная блогерша Джулия оказывается в закрытом лифте, а кнопки не реагируют на нажатия. Она начинает трансляцию с телефона, пытаясь привлечь внимание своей 12-миллионной аудитории. Вскоре к ней обращается оператор, который устанавливает правила игры: он будет задавать ей вопросы, на которые она в ограниченное время должна ответить только правду. Если она не успеет или откажется отвечать, ее ждет смерть в прямом эфире.