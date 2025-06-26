Смерть в лифте
Премьера:
26.06.2025
Режиссер:
Жереми Минуи
Актеры:
Джастин Вахсбергер, Акил Уингейт, Йовель Левковски, Николя Казале, Элиза Тиллолой, Ивайло Захарьев, Калин Цаков, Калина Костова, Ален Бузиг, Франсуа-Эрик Жендрон, Николь Кальфан
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
74 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Популярная блогерша Джулия оказывается в закрытом лифте, а кнопки не реагируют на нажатия. Она начинает трансляцию с телефона, пытаясь привлечь внимание своей 12-миллионной аудитории. Вскоре к ней обращается оператор, который устанавливает правила игры: он будет задавать ей вопросы, на которые она в ограниченное время должна ответить только правду. Если она не успеет или откажется отвечать, ее ждет смерть в прямом эфире.
28 июня, суббота
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 июня, воскресенье
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 июня, понедельник
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 июля, вторник
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 июля, среда
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 июня, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
29 июня, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
30 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
1 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
2 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
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