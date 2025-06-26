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Смерть в лифте

Смерть в лифте

Премьера:
26.06.2025
 
Режиссер:
Жереми Минуи
  
Актеры:
Джастин Вахсбергер, Акил Уингейт, Йовель Левковски, Николя Казале, Элиза Тиллолой, Ивайло Захарьев, Калин Цаков, Калина Костова, Ален Бузиг, Франсуа-Эрик Жендрон, Николь Кальфан
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
74 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Популярная блогерша Джулия оказывается в закрытом лифте, а кнопки не реагируют на нажатия. Она начинает трансляцию с телефона, пытаясь привлечь внимание своей 12-миллионной аудитории. Вскоре к ней обращается оператор, который устанавливает правила игры: он будет задавать ей вопросы, на которые она в ограниченное время должна ответить только правду. Если она не успеет или откажется отвечать, ее ждет смерть в прямом эфире.

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