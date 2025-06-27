Звёзды рядом
29 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова состоится концерт «Звёзды рядом».
На сцену выйдут популярные дети-блогеры страны. Выступят певица и блогер Настя Кош, исполнительница мирового хита Sigma Boy Маша Янковская, блогер и танцовщица Арина Дубкова, молодой рэпер Gazan, актриса и модель Виола Антонова, а также Алиса Буслова, Тая Скоморохова, Вова Солодков, Runa Project и Рецепт Яичницы из Тулы и многие другие.
Где и когда?
Тула , Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
29 июня 2025, воскресенье
16:00
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