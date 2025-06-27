29 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова состоится концерт «Звёзды рядом».



На сцену выйдут популярные дети-блогеры страны. Выступят певица и блогер Настя Кош, исполнительница мирового хита Sigma Boy Маша Янковская, блогер и танцовщица Арина Дубкова, молодой рэпер Gazan, актриса и модель Виола Антонова, а также Алиса Буслова, Тая Скоморохова, Вова Солодков, Runa Project и Рецепт Яичницы из Тулы и многие другие.

