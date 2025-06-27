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  5. 6 лучших комментариев: 20 - 27 июня - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 20 - 27 июня

6 лучших комментариев: 20 - 27 июня

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

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Тульские перевозчики просят поднять стоимость проезда сразу на 40%

Тульские перевозчики просят поднять стоимость проезда сразу на 40%

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Фасад Тульского художественного музея треснул пополам

Фасад Тульского художественного музея треснул пополам

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Как будут спасать лопнувший музей: тульский минкульт прокомментировал ухудшение состояния здания

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Вертолетная площадка и конференц-залы: как будет выглядеть новый корпус Ваныкинской больницы

Вертолетная площадка и конференц-залы: как будет выглядеть новый корпус Ваныкинской больницы

- 5 -

Отбой ракетной опасности в Тульской области

Отбой ракетной опасности в Тульской области

- 6 -

Австралия внесла SHAMAN'а в санкционный список

Австралия внесла SHAMAN'а в санкционный список

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7 лучших комментариев: 13 - 20 июня
7 лучших комментариев: 13 - 20 июня
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