6 лучших комментариев: 20 - 27 июня

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Тульские перевозчики просят поднять стоимость проезда сразу на 40%
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Фасад Тульского художественного музея треснул пополам
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Как будут спасать лопнувший музей: тульский минкульт прокомментировал ухудшение состояния здания
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Вертолетная площадка и конференц-залы: как будет выглядеть новый корпус Ваныкинской больницы
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Отбой ракетной опасности в Тульской области
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Австралия внесла SHAMAN'а в санкционный список
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