Материалистка

Премьера: 19.06.2025

Режиссер: Селин Сон

Актеры: Дакота Джонсон, Педро Паскаль, Крис Эванс, Недра Мари Тейлор, Марин Айрленд, Линдси Брод, Луиза Джейкобсон, Даша Некрасова, Зои Уинтерс, Сойер Спилберг, Сицка Роуз, Элисон Бартлетт, Хэлли Файффер

Жанр: Ромком

Продолжительноcть: 116 минут

Возрастные ограничения: 18+

Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все. Мастерски соединяя сердца, сама она остается убежденной холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддается никаким формулам и расчетам.