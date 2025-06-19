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Материалистка

Материалистка

Премьера:
19.06.2025
 
Режиссер:
Селин Сон
  
Актеры:
Дакота Джонсон, Педро Паскаль, Крис Эванс, Недра Мари Тейлор, Марин Айрленд, Линдси Брод, Луиза Джейкобсон, Даша Некрасова, Зои Уинтерс, Сойер Спилберг, Сицка Роуз, Элисон Бартлетт, Хэлли Файффер
  
Жанр:
Ромком
  
Продолжительноcть:
116 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все. Мастерски соединяя сердца, сама она остается убежденной холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддается никаким формулам и расчетам.

Сегодня
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Алмаз Синема
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
19:35
Иллизиум (Новомосковск)
20:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Люксор Тула
20:50
Алмаз Синема
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Алмаз Синема
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
19:35
Иллизиум (Новомосковск)
20:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Люксор Тула
20:50
Алмаз Синема
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 июня, суббота
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Алмаз Синема
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
20:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Алмаз Синема
22:00
Люксор Тула
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 июня, воскресенье
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Алмаз Синема
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
20:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Алмаз Синема
22:00
Люксор Тула
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июня, понедельник
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Алмаз Синема
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Алмаз Синема
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июня, вторник
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Алмаз Синема
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Алмаз Синема
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 июня, среда
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Алмаз Синема
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Алмаз Синема
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Объектив
19 августа - 21 июня 2023
Люксор Тула
Кунг-фу кот
12 - 25 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Материалистка
19 - 25 июня
Люксор Тула
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 28 июня 2024
Майский
Звериный рейс
3 февраля - 21 июня 2024
Майский
Игра в кальмара: Перезагрузка
17 - 25 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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