Материалистка
Премьера:
19.06.2025
Режиссер:
Селин Сон
Актеры:
Дакота Джонсон, Педро Паскаль, Крис Эванс, Недра Мари Тейлор, Марин Айрленд, Линдси Брод, Луиза Джейкобсон, Даша Некрасова, Зои Уинтерс, Сойер Спилберг, Сицка Роуз, Элисон Бартлетт, Хэлли Файффер
Жанр:
Ромком
Продолжительноcть:
116 минут
Возрастные ограничения:
18+
Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все. Мастерски соединяя сердца, сама она остается убежденной холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддается никаким формулам и расчетам.
Сегодня
Завтра
21 июня, суббота
22 июня, воскресенье
23 июня, понедельник
24 июня, вторник
25 июня, среда
Сегодня
|Алмаз Синема
|
13:10
20:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:35
|Люксор Тула
|
12:30
18:20
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:55
15:20
17:35
17:45
20:05
22:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
13:10
20:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:35
|Люксор Тула
|
12:30
18:20
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:55
15:20
15:30
17:45
20:05
22:25
00:45
21 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
13:10
20:50
|Люксор Тула
|
12:30
19:40
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:55
15:20
15:30
17:45
20:05
22:25
00:45
22 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
13:10
20:50
|Люксор Тула
|
12:30
19:40
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:55
15:20
15:30
17:45
20:05
22:25
00:45
23 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
13:10
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:55
15:20
15:30
17:45
20:05
22:25
24 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
13:10
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:55
15:20
15:30
17:45
20:05
22:25
25 июня, среда
|Алмаз Синема
|
13:10
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:55
15:20
15:30
17:45
20:05
22:25
19 августа - 21 июня 2023
12 - 25 июня
19 - 25 июня
26 мая - 28 июня 2024
3 февраля - 21 июня 2024
17 - 25 июня