От паники помогут приседания: советы психолога для борьбы с тревогой

Успокоиться куда проще, чем кажется.

В конце июля в мире неофициально отмечается Международный день паники. О том, что это такое, чем паника отличается от панической атаки и как выйти из тревожного состояния, Myslo поговорил с индивидуальным и семейным психологом Варварой Сапелкиной.

Психолог рассказала, что паника — это обычная реакция организма, механизм выживания, эмоция, и ничего страшного в ней нет. А вот паническая атака часто происходит без видимой на то причины.

Она как ваша пожарная часть — сигнализирует о том, что что-то не так, — говорит Сапелкина.

По ее словам, чаще всего панические атаки происходят на фоне глубокой депрессии, когда человеку кажется, что все окружающее плохо и ужасно. Они не смертельны, но сильно ослабляют организм.

Помочь человеку с панической атакой очень просто — достаточно вывести его из замкнутого помещения, на улицу, и умыть холодной водой. Если рядом никого нет, и подобная возможность отсутствует, то надо начать приседать или резко сжимать и разжимать кулаки: так организм перестраивается с «психического» на «физическое».

В общественном транспорте можно использовать прием для концентрации: сфокусировать на чем-то взгляд и перечислить 5 функций или свойств этого предмета. Или начать искать взглядом вещи такого же цвета.