Ветеран СВО Никита Сергеев возглавил группу кураторов центра «Герой 71» в Туле

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Кадровый проект «Герой 71» охватывает 14 направлений — от переобучения и самозанятости до построения карьеры в органах власти и вовлечения в работу с молодёжью. Его ключевая задача — предоставить ветеранам и участникам СВО и их семьям реальные возможности для новой профессиональной жизни и общественного участия.

Никита Сергеев стал участником трека «Построй карьеру», прошёл обучение, интенсив в Алексинском районе и практику под руководством наставника — заместителя губернатора Тульской области Натальи Архиповой.

— Я увидела в Никите не только потенциал, но и редкую целеустремлённость. Как наставнику мне важно, чтобы Никита реализовал весь свой потенциал и желания, и чтобы его пример вдохновил других ребят, прошедших СВО. Перед ними сегодня открыты все двери, и у них всё получится и в новых гражданских ролях, — отметила Наталья Архипова.

Очный модуль, прошедший в мае, собрал более 60 участников, которые погрузились в реальную управленческую практику: лекции, тренинги, кейсы. Особенность проекта — система наставничества: с участниками лично работают представители власти, бизнеса и депутатского корпуса, помогая выстроить профессиональную траекторию.

— Никита — человек с внутренним стержнем. Его путь — это пример для других: как служение Отечеству продолжается и в мирной жизни, — подчеркнула руководитель Центра «Герой 71» Елена Шмелева.

Центр «Герой 71», где теперь работает Никита Сергеев, действует с сентября 2024 года. Он предоставляет участникам СВО и их семьям широкий спектр услуг — от юридической и психологической помощи до профессионального переобучения и содействия в трудоустройстве. Центр работает по принципу «одного окна» и уже стал востребованным инструментом поддержки на региональном уровне.

Опыт Тульской области по реализации кадрового проекта «Герой 71» получил высокую оценку и, по поручению Президента России, будет тиражирован в другие регионы страны.