Где поесть драники в Туле 2.0

Постоянные читатели рубрики нередко пишут в комментариях так: «Где вкусно поесть? Дома!» Пожалуй, сегодняшний обзор — тот случай, когда такое утверждение вполне уместно. Неужели кто-то сможет хотя бы примерно повторить вкус тех самых домашних драников?

Предыдущую часть обзора читайте тут.

Мы тестировали драники в этих заведениях:

Цена: 850 руб.

Вес: 265 г.

Время ожидания: 12 мин.

В Beerlin подают не просто драники, а салат из драников со слабосоленой форелью. А где драники? Так вот же они!

Мы не поняли, зачем прятать драники под салатом — кулинары, рассказывайте в комментариях! — но выглядит это как минимум странно. К тому же листья нагрелись от жара драников и больше не хрустят. Не очень-то аппетитно.

Зелень свежая, немного горчит. Заправлена она горчичным соусом бальзамик. Непривычно, но вкусно!

В отличие от овощного «тартара», мелкая нарезка красного и зеленого лука, болгарского перца получилась пресной и сухой. Есть ее неудобно.

Форель практически безвкусная, текстура очень рыхлая. Пресность рыбы с лихвой компенсируют драники — они слишком соленые! Снаружи картофельной котлеты — хрустящий промасленный кляр, внутри — каша из сыроватых полосочек картошки. Зелень, замешанная в драники, ситуацию не спасает.

Пересолено-остро-горьковатый микс вкусов с парой ложек масла нам совсем не понравился. Ставим драникам из этого ресторана «неуд»!

Оценка: 2 из 5 баллов.

Цена: 710 руб.

Вес: 200 г.

Время ожидания: 8 мин.

Драники тут подают с форелью, шпинатом и сливочным соусом. Если не нравится рыба, можно взять картофельные оладьи с крабом.

Пробуем. Драник, можно сказать, образцовый — именно этот вкус знаком каждому любителю домашней кухни. Правда, драник из Ten чуть толще, плотнее и преснее.

Вкуса добавляет шикарный соус голландез на основе желтков и сливочного масла — именно под ним прячутся основные ингредиенты. Воздушный, мгновенно тающий во рту, с интенсивной кислинкой.

Форель очень мягкая, с ярким рыбным вкусом. А самое главное — ее много!

Под рыбой скрывается томленый сливочный соус со шпинатом. Зелень потеряла форму, но при этом осталась хрустящей.

Если хотите попробовать что-то особенное, но при этом не сильно экспериментировать, драники из Ten — отличный вариант. Отдельно хвалим соус голландез!

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 580 руб.

Вес: 300 г.

Время ожидания: 37 мин.

В «Ермаке» подают сразу три вида драников: классические, с беконом и с семгой. К каждой порции в комплекте идет сметана.

Берем те, что с рыбой. Здешние драники либо не созрели, либо болели — такие они маленькие! Зато целых шесть штук. Рыбы всего три кусочка, зато сметаны не пожалели.

На вкус картофельные оладьи нас не впечатлили: маленькие шайбочки, сочащиеся маслом, разваливаются на пути от тарелки до рта. Внутри драники сыроватые — форму держит тоненькая хрустящая корочка. Еще и пресные!

Рыба не самая лучшая, не самая плохая. То же можно сказать о сметане: жидковатая, не очень жирная, с явной кислинкой.

Увы, топинги не спасают блюдо. Драники в «Ермаке» нам не понравились!

Оценка: 2 из 5 баллов.

Цена: 360 руб.

Вес: 190 г.

Время ожидания: 9 мин.

В Ansch драники подают с копченой сметаной и летним салатом. За дополнительную плату можно добавить и рыбу, и сыр, и овощи. Но делать этого мы не стали.

Выглядит блюдо очень аппетитно, по-домашнему, но лучше. Три драника уложены стопочкой на копченую сметану с зеленью. Сверху — летний салат из шпината, укропа, огурца и редиски. Пресноват, но если обмакнуть в соус — вкус у него яркий и насыщенный, — то что нужно!

Агрегатное состояние здешних драников граничит между «тэновским» и «бирлиновским». Они напоминают пышную котлету из пюре — картофель натерт очень мелко, — с хрустящей корочкой снаружи и сыроватые внутри. На любителя.

Второй в очереди драник приготовил для нас неприятный сюрприз — волос! Досадно, конечно, но реакция заведения сгладила все углы: официант передала за наш столик десерт-комплемент и предложила переделать или вовсе убрать блюдо из счета.

Немного снизим оценку за непрошеный образец ДНК и структуру картофельных оладий. В остальном же нареканий нет, очень хвалим сметану!

Оценка: 4,5 из 5 баллов.

Цена: 390 руб.

Вес: 200 г.

Время ожидания: 24 мин.

На первый взгляд, драники приличные. Да и первый кусочек «заходит» на ура: хрустящие, не слишком жирные.

Но чем дальше, тем хуже. С каждым укусом драники становились все сырее и сырее, пока не стали разваливаться под вилкой. На вкус они оказались очень пресными.

Сметана тоже не «вау»: практически не сливочная, без кислинки — никакая! Еще и оставляет на языке ощущение порошка.

Оценка: 2 из 5 баллов.

Самые дорогие драники — Beerlin (850 руб.).

Самые дешевые драники — Ansch (360 руб.).

Самая большая порция — «Ермак» (300 г).

Самая маленькая порция — Ansch (190 г).

Самая быстрая подача — Ten (8 мин.).

Самые вкусные драники, по мнению редакции Myslo, — Ten.