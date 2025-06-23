28 июня в селе Тургенево Чернского района состоится литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга». Фестиваль посвящен популяризации творческого наследия классика русской литературы, писателя-земляка И. С. Тургенева.

Мероприятие пройдет с 13.30 до 19.00. Подробная афиша:

Вход свободный. 0+

Какие еще фестивали пройдут в Тульской области этим летом, смотрите в нашем специальном обзоре по ссылке.