Песни Бежина луга
28 июня в селе Тургенево Чернского района состоится литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга». Фестиваль посвящен популяризации творческого наследия классика русской литературы, писателя-земляка И. С. Тургенева.
Мероприятие пройдет с 13.30 до 19.00. Подробная афиша:
Вход свободный. 0+
Какие еще фестивали пройдут в Тульской области этим летом, смотрите в нашем специальном обзоре по ссылке.
Где и когда?
село Тургенево , с. Тургенево, Бежин луг, Чернский район
28 июня 2025, суббота
13:00
19 августа - 28 июня 2023
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