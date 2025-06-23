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Песни Бежина луга

Песни Бежина луга

28 июня в селе Тургенево Чернского района состоится литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга». Фестиваль посвящен  популяризации творческого наследия классика русской литературы, писателя-земляка И. С. Тургенева.

Мероприятие пройдет с 13.30 до 19.00. Подробная афиша:

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Вход свободный. 0+

Какие еще фестивали пройдут в Тульской области этим летом, смотрите в нашем специальном обзоре по ссылке.

Где и когда?
Бежин луг
село Тургенево , с. Тургенево, Бежин луг, Чернский район
28 июня 2025, суббота
13:00
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