Эффект отдохнувшего лица: в клинике Елены Черных доступна новая услуга

erid: F7NfYUJCUneTRUSXde5x

Гладкая, сияющая кожа без пигментации, морщин и несовершенств – теперь это реально даже в условиях мегаполиса.

В клинике Елены Черных появилась супер инновация – фракционный тулиевый лазер LaseMD Ultra, который называют секретом голливудского сияния.

Почему все больше клиентов выбирают эту процедуру? Как всего за 20 минут получить эффект отдохнувшего лица? И почему LaseMD Ultra выбирают даже скептики? Врач-косметолог Елена Черных раскрывает все детали.

Елена Черных, врач-косметолог.

– Елена, в вашей клинике – один из самых мощных аппаратных парков. Почему вы добавили именно LaseMD Ultra?

– LaseMD Ultra – единственный в мире фракционный тулиевый лазер, подходящий для всесезонной деликатной лазерной шлифовки, лечения растяжек, рубцов, постакне, комплексного омоложения кожи и терапии алопеции. Это революционная система дермального введения: препараты и сыворотки, наносимые сразу, глубоко и равномерно проникают в кожу.

– Кому подойдет LaseMD Ultra? Каковы показания к процедуре?

– LaseMD Ultra – универсальная процедура, подойдет практически всем. Она устраняет разные типы пигментации, комплексно омолаживает кожу: устраняет мелкие морщины, улучшает текстуру, корректирует постакне и уменьшает рубцы (нужно не менее трех сеансов), сокращает поры, делает кожу светлой, сияющей, гладкой.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Как проходит процедура?

– Как и перед любой другой процедурой, сначала мы проводим предварительную консультацию. Далее после настройки аппарата, демакияжа и очищения кожи приступаем к работе.

Фракционная обработка кожи тулиевым лазером. Врач воздействует на выбранные участки кожи серией лазерных импульсов. Введение активированной лечебной сыворотки. Состав подбирает косметолог в зависимости от сложности ситуации и проблем, которые нужно решить, и он начинает работать сразу после доставки в клетки. После процедуры лазерного омоложения фракционным лазером врач успокаивает кожу охлаждающим гелем. В течение часа кожа отдыхает, каналы закрываются, а клетки напитываются полезным составом.

– А после процедуры можно сразу на светскую вечеринку?

– Есть несколько протоколов применения, и после некоторых из них действительно ничто не препятствует! Покраснение проходит быстро, а уже через 2–3 дня вы увидите:

Ровный тон – без пятен и неровностей.

Гладкость – как после салонного ухода.

Сияние – эффект отфотошопленной кожи в реальной жизни.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Сколько по времени занимает процедура?

– Длительность варьируется от 5 до 20 минут в зависимости от обрабатываемой области. Некоторые процедуры с использованием аппарата LaseMD ULTRA настолько быстрые, что пациенты называют их «уход за лицом в обеденный перерыв»!

– Можно ли сочетать процедуры LaseMD Ultra с другими методиками?

– Да, процедуры на LaseMD Ultra отлично сочетаются с другими косметологическими методами, но индивидуальный план подберет уже врач.

Станьте первыми, кто опробует на себе эту процедуру. Записывайтесь на консультацию в Клинику Елены Черных прямо сейчас!

Врач-косметолог поможет подобрать индивидуальный план по сохранению вашей красоты.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

г. Тула, ул. Шевченко, дом 5

www.chernykh.clinic

Telegram

Тел. +7 960 602-85-13

Реклама. ИП Черных Елена Владимировна.