День молодежи
28 июня в Туле отметят День молодежи. Основные активности развернутся на Казанской набережной. В этот же день будет дан старт новому сезону проекта «Газон», который будет работать в областной столице восьмой год подряд.
Туляков ждет насыщенная развлекательная программа. На фестивале откроются такие площадки:
- «Знай» — викторины, выступление творческой молодежи,
- «Люби» — мастер-классы, игротеки,
- «Гордись» — арт-маркеты, командная игра в стиле «Зарница»,
- «Приумножай» — фотозоны, выставка молодых художников и т. д.
Хедлайнером станет певица Дана Соколова.
— Эта талантливая артистка завоевала сердца миллионов своим уникальным стилем и мощным голосом. Её музыка — это настоящая волна эмоций, которая поднимает настроение и вдохновляет на новые свершения, — рассказали в молодежном центре «Родина».
Где и когда?
Тула , Тула
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