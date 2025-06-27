28 июня в Туле отметят День молодежи. Основные активности развернутся на Казанской набережной. В этот же день будет дан старт новому сезону проекта «Газон», который будет работать в областной столице восьмой год подряд.

Туляков ждет насыщенная развлекательная программа. На фестивале откроются такие площадки:

«Знай» — викторины, выступление творческой молодежи,

«Люби» — мастер-классы, игротеки,

«Гордись» — арт-маркеты, командная игра в стиле «Зарница»,

«Приумножай» — фотозоны, выставка молодых художников и т. д.

Хедлайнером станет певица Дана Соколова.

— Эта талантливая артистка завоевала сердца миллионов своим уникальным стилем и мощным голосом. Её музыка — это настоящая волна эмоций, которая поднимает настроение и вдохновляет на новые свершения, — рассказали в молодежном центре «Родина».