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Святая ночь. Охотники на демонов

Святая ночь. Охотники на демонов

Премьера:
26.06.2025
 
Режиссер:
Им Дэ Хи
  
Актеры:
Ма Дон Сок, Сохен, Ли Да Вит, Ген Су Чжин, Чон Чи Со, Чха У Чжин, Митч Крейг, Ли Да Иль
  
Жанр:
Боевик, Триллер, Фэнтези, Ужасы
  
Продолжительноcть:
91 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Сеул погружается в хаос, когда город захватывает криминальная сеть, члены которой поклоняются дьяволу. Полиция в отчаянии и вынуждена призвать на помощь команду охотников на демонов «Святая ночь». Сможет ли троица, на вооружении которой интеллект, мускулы и сверхъестественные способности, свергнуть власть Тьмы и восстановить порядок в городе?

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