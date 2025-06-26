Святая ночь. Охотники на демонов
Премьера:
26.06.2025
Режиссер:
Им Дэ Хи
Актеры:
Ма Дон Сок, Сохен, Ли Да Вит, Ген Су Чжин, Чон Чи Со, Чха У Чжин, Митч Крейг, Ли Да Иль
Жанр:
Боевик, Триллер, Фэнтези, Ужасы
Продолжительноcть:
91 минута
Возрастные ограничения:
18+
Сеул погружается в хаос, когда город захватывает криминальная сеть, члены которой поклоняются дьяволу. Полиция в отчаянии и вынуждена призвать на помощь команду охотников на демонов «Святая ночь». Сможет ли троица, на вооружении которой интеллект, мускулы и сверхъестественные способности, свергнуть власть Тьмы и восстановить порядок в городе?
28 июня, суббота
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 июня, воскресенье
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 июня, понедельник
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 июля, вторник
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 июля, среда
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 июня, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
29 июня, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
30 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
1 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
2 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
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