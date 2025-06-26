Святая ночь. Охотники на демонов

Премьера: 26.06.2025

Режиссер: Им Дэ Хи

Актеры: Ма Дон Сок, Сохен, Ли Да Вит, Ген Су Чжин, Чон Чи Со, Чха У Чжин, Митч Крейг, Ли Да Иль

Жанр: Боевик, Триллер, Фэнтези, Ужасы

Продолжительноcть: 91 минута

Возрастные ограничения: 18+

Сеул погружается в хаос, когда город захватывает криминальная сеть, члены которой поклоняются дьяволу. Полиция в отчаянии и вынуждена призвать на помощь команду охотников на демонов «Святая ночь». Сможет ли троица, на вооружении которой интеллект, мускулы и сверхъестественные способности, свергнуть власть Тьмы и восстановить порядок в городе?