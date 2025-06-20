Снежана Ким
28 июня в кафе «Волна» на «Октаве» пройдет сольный концерт очаровательной певицы Снежаны Ким
В свой день рожденья Снежана исполнит любимые песни в
авторской обработке.
JAZZ, SOUL и популярные песни зазвучат по-новому в акустике под
аккомпанемент гитары и фортепиано.
Гости вечера – Павел Ушаков /фортепиано/ и
Ева Рождественская /гитара/.
Стоимость: от 600 руб.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
28 июня 2025, суббота
19:00
19 августа - 28 июня 2023
3 февраля - 5 июля 2024
26 июня - 2 июля
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