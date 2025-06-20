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Снежана Ким

Снежана Ким

28 июня в кафе «Волна» на «Октаве» пройдет сольный концерт очаровательной певицы Снежаны Ким

В свой день рожденья Снежана исполнит любимые песни в
авторской обработке.

JAZZ, SOUL и популярные песни зазвучат по-новому в акустике под
аккомпанемент гитары и фортепиано.

Гости вечера – Павел Ушаков /фортепиано/ и
Ева Рождественская /гитара/.

Стоимость: от 600 руб.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
28 июня 2025, суббота
19:00
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