Снежана Ким

28 июня в кафе «Волна» на «Октаве» пройдет сольный концерт очаровательной певицы Снежаны Ким

В свой день рожденья Снежана исполнит любимые песни в

авторской обработке.



JAZZ, SOUL и популярные песни зазвучат по-новому в акустике под

аккомпанемент гитары и фортепиано.



Гости вечера – Павел Ушаков /фортепиано/ и

Ева Рождественская /гитара/.

Стоимость: от 600 руб.