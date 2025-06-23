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Фестиваль йоги

Фестиваль йоги

28 июня в Центральном парке пройдет ежегодный фестиваль йоги. Он состоится с 9.00 до 15.00. Все занятия бесплатны. 

Подробная программа появится позже в группе мероприятия ВКонтакте.

Для участия в некоторых занятиях нужна предварительная регистрация по тел. 8 910 585-5-585 (телефон, WhatsApp, Telegram). 

Фестиваль пройдет при благоприятных погодных условиях.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула , Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
28 июня 2025, суббота
09:00
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