28 июня в Центральном парке пройдет ежегодный фестиваль йоги. Он состоится с 9.00 до 15.00. Все занятия бесплатны.

Подробная программа появится позже в группе мероприятия ВКонтакте.

Для участия в некоторых занятиях нужна предварительная регистрация по тел. 8 910 585-5-585 (телефон, WhatsApp, Telegram).

Фестиваль пройдет при благоприятных погодных условиях.