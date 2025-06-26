Шпионская свадьба
Премьера:
26.06.2025
Режиссер:
Саймон Уэст
Актеры:
Джастин Хартли, Давайн Джой Рэндолф, Анна Кэмп, Анна Кламски, Ребел Уилсон, Стивен Дорфф, Сэм Хантингтон, Шерри Кола, Майкл О'Нилл, Джиджи Зумбадо, Джефф Чейз, Крейг Антон, Дэвид Ленгел, Каролина Рейно
Жанр:
Боевик, Комедия
Продолжительноcть:
105 минут
Возрастные ограничения:
18+
Говорят, лучшие спецагенты просились на эту свадьбу придумывать конкурсы. Экзотический остров, лучшие блюда от знаменитых шефов, подвенечное платье. А в роли подружки невесты — настоящий супершпион, которую мечтает убрать вся мировая преступность. Что может пойти не так? Но праздник омрачают вооруженные наемники, решившие взять толстосумов в заложники. Агенту Сэм ничего не остается, как достать из подвязки заряженный ствол.
Сегодня
Завтра
28 июня, суббота
|
12:20
|Люксор Тула
|
17:20
|Люксор Тула
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Синема Стар
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
|
22:10
|Синема Стар
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 июня, воскресенье
|
12:20
|Люксор Тула
|
16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:20
|Люксор Тула
|
20:00
|Синема Стар
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
|
22:10
|Синема Стар
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 июня, понедельник
|
14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Синема Стар
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
|Синема Стар
1 июля, вторник
|
14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Синема Стар
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
|Синема Стар
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 июля, среда
|
14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Синема Стар
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
|Синема Стар
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 июля, четверг
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
19:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:45
16:10
19:50
|Люксор Тула
|
10:20
16:10
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:55
19:20
21:40
|Синема Стар
|
20:00
22:10
Завтра
|Алмаз Синема
|
19:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:45
16:10
19:50
|Люксор Тула
|
10:20
16:10
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:55
19:20
21:40
00:00
|Синема Стар
|
20:00
22:10
28 июня, суббота
|Люксор Тула
|
12:20
17:20
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
21:00
23:20
00:00
|Синема Стар
|
20:00
22:10
29 июня, воскресенье
|Люксор Тула
|
12:20
17:20
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
21:00
23:20
|Синема Стар
|
20:00
22:10
30 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:55
19:20
21:40
|Синема Стар
|
20:00
22:10
1 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:55
19:20
21:40
00:00
|Синема Стар
|
20:00
22:10
2 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:55
19:20
21:40
00:00
|Синема Стар
|
20:00
22:10
3 июля, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
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