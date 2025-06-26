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Шпионская свадьба

Шпионская свадьба

Премьера:
26.06.2025
 
Режиссер:
Саймон Уэст
  
Актеры:
Джастин Хартли, Давайн Джой Рэндолф, Анна Кэмп, Анна Кламски, Ребел Уилсон, Стивен Дорфф, Сэм Хантингтон, Шерри Кола, Майкл О'Нилл, Джиджи Зумбадо, Джефф Чейз, Крейг Антон, Дэвид Ленгел, Каролина Рейно
  
Жанр:
Боевик, Комедия
  
Продолжительноcть:
105 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Говорят, лучшие спецагенты просились на эту свадьбу придумывать конкурсы. Экзотический остров, лучшие блюда от знаменитых шефов, подвенечное платье. А в роли подружки невесты — настоящий супершпион, которую мечтает убрать вся мировая преступность. Что может пойти не так? Но праздник омрачают вооруженные наемники, решившие взять толстосумов в заложники. Агенту Сэм ничего не остается, как достать из подвязки заряженный ствол.

Сегодня
10:20
Люксор Тула
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Люксор Тула
16:10
Иллизиум (Новомосковск)
19:15
Алмаз Синема
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Иллизиум (Новомосковск)
20:00
Синема Стар
21:30
Люксор Тула
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
Синема Стар
Завтра
10:20
Люксор Тула
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Люксор Тула
16:10
Иллизиум (Новомосковск)
19:15
Алмаз Синема
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Иллизиум (Новомосковск)
20:00
Синема Стар
21:30
Люксор Тула
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
Синема Стар
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 июня, суббота
12:20
Люксор Тула
17:20
Люксор Тула
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
22:10
Синема Стар
23:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 июня, воскресенье
12:20
Люксор Тула
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
20:00
Синема Стар
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
22:10
Синема Стар
23:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 июня, понедельник
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
Синема Стар
1 июля, вторник
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
Синема Стар
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 июля, среда
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
Синема Стар
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 июля, четверг
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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