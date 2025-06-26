Шпионская свадьба

Премьера: 26.06.2025

Режиссер: Саймон Уэст

Актеры: Джастин Хартли, Давайн Джой Рэндолф, Анна Кэмп, Анна Кламски, Ребел Уилсон, Стивен Дорфф, Сэм Хантингтон, Шерри Кола, Майкл О'Нилл, Джиджи Зумбадо, Джефф Чейз, Крейг Антон, Дэвид Ленгел, Каролина Рейно

Жанр: Боевик, Комедия

Продолжительноcть: 105 минут

Возрастные ограничения: 18+

Говорят, лучшие спецагенты просились на эту свадьбу придумывать конкурсы. Экзотический остров, лучшие блюда от знаменитых шефов, подвенечное платье. А в роли подружки невесты — настоящий супершпион, которую мечтает убрать вся мировая преступность. Что может пойти не так? Но праздник омрачают вооруженные наемники, решившие взять толстосумов в заложники. Агенту Сэм ничего не остается, как достать из подвязки заряженный ствол.