Премьера: 26.06.2025

Режиссер: Дэвид Миделл

Актеры: Аль Пачино, Дэн Стивенс, Эшли Грин, Патриция Хитон, Эбигейл Коуэн, Мария Камила Хиральдо, Ричи Монтгомери, Эмили Бринкс, Энрико Натале, Лианн Паттисон, Келвин Уилльямс, Кортни Рей Аллен

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 98 минут

Возрастные ограничения: 18+

По мотивам одного из самых ужасающих экзорцизмов в истории. Одержимую дьяволом девушку пытаются спасти двое священников — постепенно теряющий веру Джозеф (Дэн Стивенс) и терзаемый призраками прошлого Теофил (Аль Пачино). Чтобы дать отпор демонам, им предстоит объединиться и пройти через серию шокирующих обрядов, каждый из которых страшнее предыдущего.