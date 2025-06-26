Ритуал
Премьера:
26.06.2025
Режиссер:
Дэвид Миделл
Актеры:
Аль Пачино, Дэн Стивенс, Эшли Грин, Патриция Хитон, Эбигейл Коуэн, Мария Камила Хиральдо, Ричи Монтгомери, Эмили Бринкс, Энрико Натале, Лианн Паттисон, Келвин Уилльямс, Кортни Рей Аллен
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
98 минут
Возрастные ограничения:
18+
По мотивам одного из самых ужасающих экзорцизмов в истории. Одержимую дьяволом девушку пытаются спасти двое священников — постепенно теряющий веру Джозеф (Дэн Стивенс) и терзаемый призраками прошлого Теофил (Аль Пачино). Чтобы дать отпор демонам, им предстоит объединиться и пройти через серию шокирующих обрядов, каждый из которых страшнее предыдущего.
Сегодня
|
19:40
|Люксор Тула
|
21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:40
|Люксор Тула
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
19:40
|Люксор Тула
|
21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:40
|Люксор Тула
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:15
|Алмаз Синема
28 июня, суббота
|
20:20
|Люксор Тула
|
22:20
|Люксор Тула
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:15
|Алмаз Синема
29 июня, воскресенье
|
20:20
|Люксор Тула
|
22:20
|Люксор Тула
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 июня, понедельник
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 июля, вторник
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 июля, среда
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|Алмаз Синема
|
00:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:05
|Люксор Тула
|
19:40
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
28 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
00:15
|Люксор Тула
|
20:20
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
29 июня, воскресенье
|Люксор Тула
|
20:20
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
30 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
1 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
2 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
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