PSY Антиномия
Премьера:
18.06.2025
Режиссер:
Георгий Смирнов
Актеры:
Антон Лунин, Илья Долгих, Вадим Кувицын, Аделина Переверзева, Виталий Маркс, Евгений Смирнов-Иваницкий, Лия Волянская, Игорь Климов, Елена Мелентьева, Марк-Малик Мурашкин, София Петрова, Надежда Исаева, Наталья Селиваненко
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
105 минут
Возрастные ограничения:
18+
Сегодня
|
20:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
Завтра
|
20:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
21 июня, суббота
|
20:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
22 июня, воскресенье
|
20:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
23 июня, понедельник
|
20:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
24 июня, вторник
|
20:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
25 июня, среда
|
20:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
Сегодня
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:50
Завтра
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:50
21 июня, суббота
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:50
22 июня, воскресенье
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:50
23 июня, понедельник
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:50
24 июня, вторник
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:50
25 июня, среда
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
20:50
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