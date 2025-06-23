«Богу сам все объясню»: история самого нелепого серийного убийцы в современной России

Фото из материалов уголовного дела.

12 октября 2013 года в дежурную часть отдела полиции «Узловский» поступило сообщение о трупе, обнаруженном после пожара в доме № 8 по улице Панфиловцев. На место происшествия выезжала следователь Кузнецова. Она установила личность погибшего — им оказался 24-летний Василий Смирнов, — поговорила с соседями и осмотрела сгоревший дом.

Из беседы с местными жителями следователь узнала, что заброшенное строение пустует уже 5 лет и что там частенько собирались маргиналы, чтобы приятно провести время за распитием спиртного. А после того как специалисты установили очаг возгорания — усыпанный окурками матрац, на котором и были найдены обугленные останки Смирнова, — Кузнецова посчитала, что причиной трагедии стало неосторожное курение. Соответствующий рапорт с отказом в возбуждении уголовного дела по статье «Убийство» следователь написала 22 октября.

Значительно позже выяснится, что Смирнов стал первой жертвой серийного убийцы, который орудовал на территории Узловой несколько лет. Жертвами 35-летнего Юрия Сушко были его собутыльники. Их трупы он сжигал и прятал на заброшенных дачах.

Почему преступника так долго не могли найти и за что Сушко убивал невинных людей — в материале Myslo.



Труп Василия Смирнова.

«Если труп хорошенько зажарить, ни у кого вопросов не возникнет»

В Тульскую область Сушко попал случайно — отбывал срок в одной из местных колоний. На свободу вышел в 2013 году и обосновался на заброшенной даче в Узловой. Из-за судимостей мужчину не брали на работу, и он перебивался случайными заработками и мелкими кражами. Подсев на наркотики, Юрий боролся с одной зависимостью с помощью другой — почти каждый день пил водку или самогон. Это, по его словам, помогало не вспоминать про запрещенные вещества. 12 октября в поисках собутыльника он забрел в нежилой дом на улице Панфиловцев. Там познакомился с Василием Смирновым, который уже несколько дней «фестивалил» в заброшке.

Из показаний Юрия Сушко:

— Вася сидел на матрасе, и ему было очень плохо: руки тряслись, морда опухшая. Самогон у меня имелся, я же как раз искал компанию. Налил ему грамм 150 — он махнул залпом и слегка ожил. Мы разговорились — я ему про Путина, а он меня про наколки мои спрашивать удумал. Мол, всех сидевших надо наказывать по законам военного времени. Я оскорбился, но виду не подал. А Василий взял да и ударил меня по лицу несколько раз. От него исходила явная опасность. Я огляделся, увидел обрезок металлической трубы, схватил его и в ответ ударил Васю по голове.

Череп проломил, но крови мало было. Он успокоился, а потом совсем затих. Я его зову, а он молчит. Не подает признаков жизни.



Василий Смирнов.

Проверив пульс собутыльника, Сушко убедился, что тот мертв. Выкурив несколько сигарет и допив остатки самогона, убийца решил выдать смерть Смирнова за несчастный случай:

— Я только из тюрьмы приехал, шок испытал от ситуации, понятное дело. Но потом прикинул, что свидетелей нет и мне все может сойти с рук.

Если труп хорошенько зажарить, то ни у кого вопросов не возникнет — пьяный закурил да и сгорел, что здесь расследовать-то?

Так оно все и получилось. Закидал труп бумагой и тряпками, поджег матрац. Когда мусор разгорелся, ушел оттуда. Через пару дней вернулся туда с подругой. Нам рассказали, что в доме угорел алкаш какой-то. Пронесло, стало быть.

«Остатки костей втоптал в землю. И как будто бы ничего и не было»

Подругой, с которой Сушко приходил на место первого убийства, была 40-летняя Ольга Белова. С ней он познакомился осенью 2013 года. Женщина бомжевала уже несколько лет — так и не смогла оправиться после пожара, в котором сгорел её дом и погиб муж. Довольно быстро парочка сошлась и стала сожительствовать: Ольга поддерживала подобие порядка на заброшенной даче, а Юрий находил деньги на еду и алкоголь.



Ольга Белова.

В июне 2014 года Белова познакомила Сушко с 49-летним бездомным Владимиром Антиповым. Он стал второй жертвой убийцы.

Из показаний Юрия Сушко:

— Я и Ольга в тот день возвращались домой с разгрузки фуры. Нам заплатили 1500 рублей, так что мы затарились продуктами и самогоном. У теплотрассы встретили Вову. Ольга заявила, что это её знакомый, которому, очевидно, плохо с бодуна. Мы позвали его в гости, а он оказался скандалистом. Как только самогонки выпил, принялся учить меня жизни.

Кричал, что Ольга по всем кустам трахается с другими, а меня за дурака держит. Меня это очень рассердило, так что я схватил штыковую лопату и раз пять его по голове тюкнул.

Отошел успокоить нервы, а Олька через пару минут крикнула, что я Володю загубил.



Владимир Антипов.

Труп Антипова Сушко решил расчленить и спрятать по частям. Отпилил ему голову, которую закопал в мусорной яме. Потом понял, что искать бездомного никто не будет, и решил не «морочиться с телом». Перетащил его к соседней даче и забросал ветками:

— Олька, считай, соучастницей стала после второго убийства. В себя поверила, что называется. Подворовывала у меня деньги и чуть что — грозилась сдать меня ментам. Я терпел полгода, потом избил её. Полиция даже дело возбуждала, но меня никто не задержал. А в мае 2015 года Ольга вернулась ко мне. Вела себя как жена, но однажды опять украла деньги. Я её пристыдил, а ей хоть бы что. Взбесила меня, так что пришлось её проучить — запинал её прямо у дома. Остановился, когда она дышать перестала. Тут немного испугался, ведь она была потерпевшей по уголовному делу. Её бы искать стали. Поэтому я облил труп бензином и поджег.

Целую ночь костер горел — мне нужно было, чтобы от нее ничего не осталось.

Кишки растащили собаки, а остатки костей втоптал в землю. И как будто бы ничего и не было.



Юрий Сушко на проверке показаний.

«Менты вызывали на допросы, но отпускали. Улик у них не было»

На следующий день после убийства Беловой, рассказывал следователям Сушко, он проснулся другим человеком. Мужчина осознал, что может и дальше безнаказанно убивать людей, ведь «у полиции не остается доказательств, они могут только что-то предполагать».

4 июня 2015 года у одного из магазинов в Узловой Сушко познакомился с 30-летним Игорем Мироновым. Мужчина, страдающим психическим расстройством, пожаловался Юрию, что мама не дала ему денег на выпивку. Сушко позвал Миронова к себе в гости, и мужчины отправились на дачу, предварительно купив водки, хлеба, сосисок и сигарет.

— После второй бутылки водки Игорь начал расспрашивать меня про бога: верю или нет, — говорил Сушко. — Потом агрессивно заявил, что мне нужно выкинуть из дома иконы и крестик свой тоже выкинуть. Я не обращал внимания, так как был пьян. А минут через 15 Игорь завыл, что к нам скоро спустится дьявол, который «решит со мной вопрос». Набросился на меня, но я увернулся и схватил деревянный брусок.

Этим бруском и успокоил его — три раза по макушке треснул. Он завалился, хрипеть начал. Потом успокоился.

С трупом решил не церемониться, так как нас видели его знакомые. Они бы ментам сказали, что видели нас, и меня бы быстро задержали. Поэтому просто отволок тело в кусты и закидал мусором.



Дача, в которой жил серийный убийца.

Однако прошло несколько дней, а за Сушко так никто и не пришел. Родственники Миронова объявили его в розыск, и мужчина просто числился в списках пропавших без вести:

— От знакомых я и узнал, что Игорь не от мира сего был после армии. Воевал с православными, даже мать свою избивал неоднократно, когда та про бога разгоняла. Его листовки волонтеры на столбы клеили, мозолили глаза мне. А он спокойно у меня под кустиками покоился. И никто ничего не подозревал. Менты несколько раз вызывали меня на допросы и по Миронову, и по Беловой. Но у них не было улик, так что меня отпускали.



Игорь Миронов.

«Пьяным каялся в убийствах, но всерьез меня никто не воспринимал»

Последней жертвой Юрия Сушко стал 26-летний ранее судимый Владимир Королев. Мужчины были знакомы, так как Королев сожительствовал с подругой Беловой и вместе они не раз выпивали. В конце июля 2015 года Сушко в который раз искал собутыльника и наткнулся на полупьяного Владимира. Позвал его на дачу — жарить окорочка и пить самогон.

— Мне терять было нечего, поэтому я в последнее время давал отпор всякому, кто на меня косо посмотрит, — вспоминал в суде Сушко. — Королев после выпитого начал мне рассказывать, как его прессовали в колонии. Мол, и сортир он за всех драил, и «обиженным» был. Мне стало противно от таких признаний, и я попросил его уйти. Тот кинулся в драку, но переоценил свои силы: я его кирпичиком раз пять приложил по лицу, он сразу умер. Сунул его в костер и ушел спать. Утром перетащил труп за дачу, присыпал землей, а сверху дверь бросил. После этого случая я немного успокоился — пил только в компаниях.

Пьяным каялся в убийствах, но всерьез меня никто не воспринимал. Так и жил бы дальше, но все решил случай.



Здесь Сушко спрятал труп Владимира Королева.

22 октября 2015 года Сушко собирался на подработку — знакомые предложили очищать старые кирпичи от смеси и продавать. По пути на место его встретили двое оперов. Начали расспрашивать про убийство, которое произошло пару дней назад. Сушко, пожав плечами, заявил, что про это ничего не знает, но может рассказать про тех, кого он убивал.

— В отделе Сушко попросил ручку и лист бумаги, заявив, что устал жить с грузом на душе. Написал явку с повинной сразу по пяти эпизодам. Раскаялся и полностью признал вину. После этого на следственных действиях подробно описал, как именно убивал людей и где прятал их тела, — вспоминал уже в ходе судебных заседаний один из сотрудников полиции.



Владимир Королев.

Приговор суда

Свои показания Сушко начал менять в ходе судебного процесса. Говорил, что на его совести только четыре трупа — «пятого взял на себя, чтобы полицию хвалили». Давил на жалость, заявляя, что его психику травмировали в детстве: отчим якобы зарубил топором его мать. Подтверждения этим словам не нашлось. Зато у Юрия нашли ряд серьезных заболеваний — гепатит С, туберкулез и ВИЧ. Кроме этого, выяснилось, что в детстве ему ставили диагноз «шизофрения». Но по результатам судебно-медицинской экспертизы, проведенной в 2016 году, мужчина был признан вменяемым.

— Ваша честь, я не отпираюсь, так как жить мне осталось года три. Признаю, что совершил преступление, но преступление это перед человечеством, а не перед богом.

Богу сам все объясню, без вас. Да, я убил пять человек, но только потому, что ощущал от них опасность.

Но знайте, что если бы меня не было, вы бы сейчас не получали зарплату. А мне без разницы — в клинику лечиться или на пожизненное. Оставляю приговор на усмотрение суда, я все осознаю и признаю, — заявил Сушко в своем последнем слове.



Фото с места проведения следственных действий.

17 июля 2017 года приговором Тульского областного суда Юрию Сушко было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Кроме этого, Сушко была назначена принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра.

Несмотря на то, что в последнем слове убийца заявил, что примет любое решение суда, Сушко оспаривал приговор через апелляцию. 20 сентября 2017 года Верховный суд РФ оставил решение суда без изменений, и приговор вступил в законную силу.

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