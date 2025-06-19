Кровавый урожай
Премьера:
19.06.2025
Режиссер:
Илай Крейг
Актеры:
Кевин Дюран, Кэти Дуглас, Уилл Сассо, Аарон Абрамс, Карсон МакКормак, Кассандра Потенза, Верити Маркс, Винсент Мюллер, Дайна Лайтолд, Кейтлин Бейкон, Дилан МакЮэн
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
97 минут
Возрастные ограничения:
18+
Юная Куинн вместе с отцом перебирается в провинциальный городок, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но здесь они сталкиваются со зловещей тайной из прошлого, окруженной ореолом жутких смертей и исчезновений. После того как ужасающий клоун Френдо, некогда невинный талисман городка, начинает беспощадно убивать одноклассников Куинн, девушка понимает, что ей придется совершить невозможное, чтобы выжить.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 июня, пятница
|
10:40
|Люксор Тула
|
21:50
|Люксор Тула
|
23:30
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 июня, суббота
|
10:30
|Люксор Тула
|
21:50
|Люксор Тула
|
23:30
|Алмаз Синема
|
23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 июня, воскресенье
|
10:30
|Люксор Тула
|
21:50
|Люксор Тула
|
23:30
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июня, понедельник
|
23:30
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июня, вторник
|
23:30
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 июня, среда
|
23:30
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
20 июня, пятница
|Алмаз Синема
|
23:30
|Люксор Тула
|
10:40
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
21 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
23:30
|Люксор Тула
|
10:30
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:55
22 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
23:30
|Люксор Тула
|
10:30
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
23 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
24 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
25 июня, среда
|Алмаз Синема
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
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