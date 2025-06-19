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Кровавый урожай

Кровавый урожай

Премьера:
19.06.2025
 
Режиссер:
Илай Крейг
  
Актеры:
Кевин Дюран, Кэти Дуглас, Уилл Сассо, Аарон Абрамс, Карсон МакКормак, Кассандра Потенза, Верити Маркс, Винсент Мюллер, Дайна Лайтолд, Кейтлин Бейкон, Дилан МакЮэн
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
97 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Юная Куинн вместе с отцом перебирается в провинциальный городок, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но здесь они сталкиваются со зловещей тайной из прошлого, окруженной ореолом жутких смертей и исчезновений. После того как ужасающий клоун Френдо, некогда невинный талисман городка, начинает беспощадно убивать одноклассников Куинн, девушка понимает, что ей придется совершить невозможное, чтобы выжить.

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