Магия четырех стихий
Премьера:
19.06.2025
Режиссер:
Майк Марзук
Актеры:
Ава Печ, Кора Трубе, Анна фон Зельд, Мари Амбер Осеремен Телле, Голо Ойлер, Диана Амфт, Макс Гирман, Сибилла Каноника, Кристоф Биттенауэр, Том Хансльмайер
Жанр:
Приключение
Продолжительноcть:
100 минут
Возрастные ограничения:
6+
Юная Ива получает в наследство от бабушки домик в заколдованном лесу и магический дар — она должна стать хранительницей стихии Огня. Вместе со своим верным помощником Огненным Лисом она отправляется на поиски чародеек, отвечающих за стихии Воды, Земли и Воздуха. Только объединив свои силы, они могут спасти волшебный мир.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
17 мая - 17 июня
17 июня, вторник 00:00
12 - 18 июня
19 августа - 14 июня 2023
3 февраля - 21 июня 2024
3 - 15 июня