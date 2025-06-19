Магия четырех стихий

Премьера: 19.06.2025

Режиссер: Майк Марзук

Актеры: Ава Печ, Кора Трубе, Анна фон Зельд, Мари Амбер Осеремен Телле, Голо Ойлер, Диана Амфт, Макс Гирман, Сибилла Каноника, Кристоф Биттенауэр, Том Хансльмайер

Жанр: Приключение

Продолжительноcть: 100 минут

Возрастные ограничения: 6+

Юная Ива получает в наследство от бабушки домик в заколдованном лесу и магический дар — она должна стать хранительницей стихии Огня. Вместе со своим верным помощником Огненным Лисом она отправляется на поиски чародеек, отвечающих за стихии Воды, Земли и Воздуха. Только объединив свои силы, они могут спасти волшебный мир.