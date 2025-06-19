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Дандадан: Злой глаз

Дандадан: Злой глаз

Премьера:
19.06.2025
 
Режиссер:
Фуга Ямасиро, Абель Гонгора
  
Жанр:
Детективы, Боевик, Фантастика, Аниме, Фэнтези, Комедия, Анимационный
  
Продолжительноcть:
93 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Герои самого яркого и безбашенного аниме последних лет — «Дандадан» — врываются на большие экраны! Паранормальный дуэт из школьников Момо и Конспируна, которые противостоят ордам инопланетян и призраков, отправляются в самое масштабное приключение в своей жизни. В квартале горячих источников им предстоит раскрыть тайну Дзидзи, бывшего возлюбленного Момо, и его семьи. Местные жители явно что-то скрывают и пытаются всеми силами помешать друзьям в расследовании.

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