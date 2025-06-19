Дандадан: Злой глаз
Премьера:
19.06.2025
Режиссер:
Фуга Ямасиро, Абель Гонгора
Жанр:
Детективы, Боевик, Фантастика, Аниме, Фэнтези, Комедия, Анимационный
Продолжительноcть:
93 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Герои самого яркого и безбашенного аниме последних лет — «Дандадан» — врываются на большие экраны! Паранормальный дуэт из школьников Момо и Конспируна, которые противостоят ордам инопланетян и призраков, отправляются в самое масштабное приключение в своей жизни. В квартале горячих источников им предстоит раскрыть тайну Дзидзи, бывшего возлюбленного Момо, и его семьи. Местные жители явно что-то скрывают и пытаются всеми силами помешать друзьям в расследовании.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 июня, пятница
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 июня, суббота
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 июня, воскресенье
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июня, понедельник
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июня, вторник
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 июня, среда
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
20 июня, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
19:35
21 июня, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
19:35
22 июня, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
19:35
23 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
19:35
24 июня, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
19:35
25 июня, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
19:35
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