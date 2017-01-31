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Кукрыниксы против войны

Кукрыниксы против войны

Военная тема была главной в творчестве Кукрыниксов — Михаила Васильевича Куприянова, Порфирия Никитича Крылова и Николая Александровича Соколова. В 1942 г. за политические плакаты и карикатуры на антифашистские темы Кукрыниксам присуждена Государственная премия СССР первой степени в области искусства. Полученные средства художники направили на строительство танка «Беспощадный».

Во время работы корреспондентами газеты «Правда» художники получали командировки на многие фронты для зарисовок и публикаций в газетах заметок о страшных бесчинствах фашизма, в том числе и в Сталинграде. Зимой 1943 г. на улицах советских городов появился сатирический плакат Кукрыниксов, на котором, укутанный в женский платок, Адольф Гитлер жалобно причитал о своих дивизиях, попавших в кольцо окружения под Сталинградом: «Потеряла я колечко… (а в колечке — 22 дивизии)». В ходе Сталинградской битвы советские войска в декабре 1942 г. окружили в районе Сталинграда 22 дивизии противника (330 тысяч человек) и ликвидировали эту группировку. 31 января — 2 февраля 1943 г. остатки 6-й немецко-фашистской армии во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом сдались в плен.

На музейном мероприятии посетители подробно познакомятся с творчеством Кукрыниксов в годы Великой Отечественной войны — с плакатами, которые поднимали боевой дух армии, призывали к борьбе против захватчиков, укрепляли веру в безоговорочную победу.

Стоимость участия: дети — 50 Р, взрослые — 100 Р.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
2 февраля 2017, четверг
18:00
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