Карнавальная маска

Традиция наряжаться и скрывать лица под масками связана не только с европейскими карнавалами, но и со славянскими «ряжеными», рождественским колядованием. Поговорим о старинных традициях и создадим праздничный аксессуар для детей и прекрасных дам.

Лёгкая заготовка из папье-маше идеально подходит для росписи и украшения блёстками и пайетками. Она-то и станет основой маски, которая будет не только будет радовать взгляд, но и пригодится на любом празднике. В процессе работы осваиваем приёмы точечной росписи, используем трафареты.

Стоимость билета – 100 Р. Подробная информация и запись по телефону: +7-4872-36-16-63.