афиша
афиша
Регистрация
Карнавальная маска

Карнавальная маска

Традиция наряжаться и скрывать лица под масками связана не только с европейскими карнавалами, но и со славянскими «ряжеными», рождественским колядованием. Поговорим о старинных традициях и создадим праздничный аксессуар для детей и прекрасных дам.

Лёгкая заготовка из папье-маше идеально подходит для росписи и украшения блёстками и пайетками. Она-то и станет основой маски, которая будет не только будет радовать взгляд, но и пригодится на любом празднике. В процессе работы осваиваем приёмы точечной росписи, используем трафареты.

Стоимость билета – 100 Р. Подробная информация и запись по телефону: +7-4872-36-16-63.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тула, проспект Ленина, 47
3 января 2017, вторник
15:00
 В календарь
 В календарь
4 января 2017, среда
15:00
 В календарь
 В календарь
5 января 2017, четверг
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика