Карнавальная маска
Традиция наряжаться и скрывать лица под масками связана не только с европейскими карнавалами, но и со славянскими «ряжеными», рождественским колядованием. Поговорим о старинных традициях и создадим праздничный аксессуар для детей и прекрасных дам.
Лёгкая заготовка из папье-маше идеально подходит для росписи и украшения блёстками и пайетками. Она-то и станет основой маски, которая будет не только будет радовать взгляд, но и пригодится на любом празднике. В процессе работы осваиваем приёмы точечной росписи, используем трафареты.
Стоимость билета – 100 Р. Подробная информация и запись по телефону: +7-4872-36-16-63.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
3 января 2017, вторник
15:00
4 января 2017, среда
15:00
5 января 2017, четверг
15:00