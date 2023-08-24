Премьера: 24.08.2023

Режиссер: Иван Архипов

Актеры: Максим Лагашкин, Иван Архипов, Фархад Махмудов, Роман Курцын, Олег Тактаров, Константин Соловьев, Маргарита Аброськина, Даяна Гудз, Влад Калистратов, Сергей Рост, Сергей Астахов, Галина Бокашевская, Евгения Шахнович

Жанр: Приключение

Продолжительноcть: 108 минут

Возрастные ограничения: 12+

Двух подростков из обеспеченных семей отцы отправляют на спор, кто сломается раньше, в секретный лагерь, где проводятся квесты с тематикой спецназ. Столкнувшись с первыми трудностями и неминуемыми социальными конфликтами, один из ребят просит забрать его домой. Однако накануне отъезда из лагеря пропадает самый юный воспитанник. Все квесты отменяют и самых подготовленных детей просят помочь с поисками. Дети становятся невольными свидетелями преступления и попадают в руки бандитов. Чередой приключений, взаимопомощи и выручки герои пытаются найти дорогу домой и вырваться из опасности, ведь все пошло не по плану.