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Квест

Квест

Премьера:
24.08.2023
 
Режиссер:
Иван Архипов
  
Актеры:
Максим Лагашкин, Иван Архипов, Фархад Махмудов, Роман Курцын, Олег Тактаров, Константин Соловьев, Маргарита Аброськина, Даяна Гудз, Влад Калистратов, Сергей Рост, Сергей Астахов, Галина Бокашевская, Евгения Шахнович
  
Жанр:
Приключение
  
Продолжительноcть:
108 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Двух подростков из обеспеченных семей отцы отправляют на спор, кто сломается раньше, в секретный лагерь, где проводятся квесты с тематикой спецназ. Столкнувшись с первыми трудностями и неминуемыми социальными конфликтами, один из ребят просит забрать его домой. Однако накануне отъезда из лагеря пропадает самый юный воспитанник. Все квесты отменяют и самых подготовленных детей просят помочь с поисками. Дети становятся невольными свидетелями преступления и попадают в руки бандитов. Чередой приключений, взаимопомощи и выручки герои пытаются найти дорогу домой и вырваться из опасности, ведь все пошло не по плану.

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