афиша
афиша
Регистрация
День памяти Ростислава Лозинского

День памяти Ростислава Лозинского

В музее «Тульские древности» пройдет презентация книги воспоминаний о Ростиславе Лозинском и встреча с близкими богослова, посвященная 105-летию со дня рождения Ростислава Романовича.

Священник, духовник, учитель, деятель культуры Ростислав Лозинский оставил неизгладимый след в истории и памяти Тулы и ее жителей. 25 лет он отдал Тульской епархии, был настоятелем храма Двенадцати святых апостолов. Награжден тремя крестами с украшениями, митрой, орденами преподобного Сергия Радонежского 2 и 3 степени, святого преподобного князя Даниила Московского. За большой вклад по возрождению духовной культуры Ростиславу Лозинскому присвоено звание «Почетный гражданин города Тулы».

Единственная книга об этом уникальном человеке вышла в этом году. В ней собраны воспоминания близкого круга отца Ростислава, единомышленников. Особое место в книге нашло эпистолярное наследие человека высокой духовной культуры.

День памяти — дань уважения туляку, оставившему неизгладимый след в душе каждого, кто был с ним знаком и благодаря ему духовно вырос.

Приглашаем на презентацию книги «Каноны вечности отца Ростислава Лозинского». В программе — встреча с составителем Надеждой Константиновной Тюленевой, близкими и знакомыми отца Ростислава.

Вход свободный.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тула, проспект Ленина, 47
14 февраля 2017, вторник
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика