День памяти Ростислава Лозинского

В музее «Тульские древности» пройдет презентация книги воспоминаний о Ростиславе Лозинском и встреча с близкими богослова, посвященная 105-летию со дня рождения Ростислава Романовича.

Священник, духовник, учитель, деятель культуры Ростислав Лозинский оставил неизгладимый след в истории и памяти Тулы и ее жителей. 25 лет он отдал Тульской епархии, был настоятелем храма Двенадцати святых апостолов. Награжден тремя крестами с украшениями, митрой, орденами преподобного Сергия Радонежского 2 и 3 степени, святого преподобного князя Даниила Московского. За большой вклад по возрождению духовной культуры Ростиславу Лозинскому присвоено звание «Почетный гражданин города Тулы».

Единственная книга об этом уникальном человеке вышла в этом году. В ней собраны воспоминания близкого круга отца Ростислава, единомышленников. Особое место в книге нашло эпистолярное наследие человека высокой духовной культуры.

День памяти — дань уважения туляку, оставившему неизгладимый след в душе каждого, кто был с ним знаком и благодаря ему духовно вырос.

Приглашаем на презентацию книги «Каноны вечности отца Ростислава Лозинского». В программе — встреча с составителем Надеждой Константиновной Тюленевой, близкими и знакомыми отца Ростислава.

Вход свободный.