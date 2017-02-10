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Чапаев и чапаевцы

Чапаев и чапаевцы

Лекция состоится в Военно-мемориальном комплексе «Бронепоезд № 13 „Тульский рабочий“». Гости познакомятся с интересными фактами из биографии легендарного комдива Василия Ивановича Чапаева, а также узнают о некоторых его потомках. В фокусе вашего внимания окажется и знаменитая чапаевская дивизия, с которой связаны имена известных в дальнейшем военачальников. Эта дивизия во время Великой Отечественной войны входила в состав Приморской армии, обороняла Одессу и защищала Севастополь до последних трагических дней падения города…

Мероприятие будет сопровождаться видеопрезентацией.

Где и когда?
Московский вокзал
Московский вокзал
Тула, (Московский вокзал)
11 февраля 2017, суббота
12:00
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11 февраля 2017, суббота
15:00
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