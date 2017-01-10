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Цветы России

Цветы России

«Цветы России» — концерт, посвященный творчеству народной артистки СССР Людмилы Зыкиной.

На отечественном музыкальном Олимпе есть всего несколько имен, ставших для соотечественников легендарными. Одно из этих имен — Людмила Зыкина. Ее называли «царицей русской песни» за неповторимый голос, за необычайную душевность и искренность. Сегодня песни из её репертуара звучат нечасто, но великую певицу помнят и любят люди разных поколений.

Купив билет на концерт «Цветы России», вы услышите всеми любимые песни из репертуара Людмилы Зыкиной — «Я лечу над Россией», «Оренбургский платок», «Грибы, грибочки», «Подари мне платок», «На побывку едет», «Степь да степь кругом» и другие.

Исполнители: лауреат всероссийских и международных конкурсов Мария Говорова (народный вокал), Оркестр русских народных инструментов «Тула» (художественный руководитель и главный дирижёр Владимир Аленичев).

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тула, проспект Ленина, 51
17 февраля 2017, пятница
18:30
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