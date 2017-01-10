«Цветы России» — концерт, посвященный творчеству народной артистки СССР Людмилы Зыкиной.

На отечественном музыкальном Олимпе есть всего несколько имен, ставших для соотечественников легендарными. Одно из этих имен — Людмила Зыкина. Ее называли «царицей русской песни» за неповторимый голос, за необычайную душевность и искренность. Сегодня песни из её репертуара звучат нечасто, но великую певицу помнят и любят люди разных поколений.

Купив билет на концерт «Цветы России», вы услышите всеми любимые песни из репертуара Людмилы Зыкиной — «Я лечу над Россией», «Оренбургский платок», «Грибы, грибочки», «Подари мне платок», «На побывку едет», «Степь да степь кругом» и другие.

Исполнители: лауреат всероссийских и международных конкурсов Мария Говорова (народный вокал), Оркестр русских народных инструментов «Тула» (художественный руководитель и главный дирижёр Владимир Аленичев).